Policisté přijali oznámení o dopravní nehodě asi půl hodiny po pátečním poledni. Havárie se stala v katastru obce Šumperk ve směru od obce Bratrušov.
„Mladý osmnáctiletý řidič jel s vozidlem značky Honda v uvedeném směru a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, kdy na mokré vozovce v pravotočivé zatáčce vozidlo dostalo smyk,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.
Auto následně vyjelo do příkopu v protisměru, kde se převrátilo na střechu a koly vzhůru doklouzalo až k nákladnímu automobilu DAF, do kterého narazilo přední částí.
I přes nepěkně vypadající scenerie se během nehody nikomu nic nestalo. „Vznikla hmotná škoda na vozidle Honda v odhadované výši 50 tisíc korun a na nákladním vozidle v odhadované výši 10 tisíc,“ uvedla Zajícová s tím, že u řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem.