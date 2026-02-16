Mladíka s čerstvým řidičákem zradila mokrá silnice, auto převrátil na střechu

  11:10
Mokrá cesta, vysoká rychlost. To jsou hlavní příčiny dopravní nehody, která se stala na Šumpersku v pátek odpoledne. Osmnáctiletý mladík patrně přecenil své řidičské schopnosti a po smyku převrátil auto na střechu. Nehoda se nicméně obešla bez zranění.
Auto doklouzalo až ke kamionu, do něhož narazilo. (13. února 2026) | foto: PČR

Policisté přijali oznámení o dopravní nehodě asi půl hodiny po pátečním poledni. Havárie se stala v katastru obce Šumperk ve směru od obce Bratrušov.

Chlapec bez řidičáku boural do veřejného osvětlení. Od nehody utekl

„Mladý osmnáctiletý řidič jel s vozidlem značky Honda v uvedeném směru a zřejmě nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu komunikace, kdy na mokré vozovce v pravotočivé zatáčce vozidlo dostalo smyk,“ popsala policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Auto následně vyjelo do příkopu v protisměru, kde se převrátilo na střechu a koly vzhůru doklouzalo až k nákladnímu automobilu DAF, do kterého narazilo přední částí.

Hrozivě vypadající nehoda se obešla bez zranění. (13. února 2026)

I přes nepěkně vypadající scenerie se během nehody nikomu nic nestalo. „Vznikla hmotná škoda na vozidle Honda v odhadované výši 50 tisíc korun a na nákladním vozidle v odhadované výši 10 tisíc,“ uvedla Zajícová s tím, že u řidičů byla provedena dechová zkouška s negativním výsledkem.

