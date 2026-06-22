Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Zábava pro mentálně postižené, úleva pro rodiče. Olomouc má nový stacionář

  5:50aktualizováno  6:07
Pro mnoho rodičů a blízkých nekončí péče o člověka s mentálním postižením ani v dospělosti. Možnost na několik hodin denně svěřit svého potomka do odborné péče pro ně proto znamená nejen úlevu, ale často i šanci vrátit se do práce nebo získat čas pro sebe. Právě takovou pomoc nově nabízí olomoucký denní stacionář Zet-my, který má za sebou první měsíce pilotního provozu.
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...

Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v bezpečí a uvolnění. | foto: Kateřina Herelová, MF DNES

Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...
5 fotografií

Stacionář Zet-my v Olomouci pravidelně využívá také Lucie Žároská, která tam chodí se svou osmnáctiletou dcerou, jež trpí poruchou autistického spektra.

„Hlavní přínos je, že Valentina má pravidelný režim. Když skončila školu, zůstala půl roku doma, bylo to docela náročné. Chyběl jí program a nebylo to dobré pro ni, ani pro nás. Jsem ráda, že se jí tady někdo může naplno věnovat. Má spoustu aktivit a den smysluplně využije. Navíc se díky tomu trochu zklidnila,“ vysvětluje matka. Je zároveň součástí rodičovského spolku Most k péči, jenž o založení stacionáře usiloval.

Základní myšlenkou bylo nabídnout mladým lidem s mentálním postižením po ukončení školní docházky pravidelný režim a zároveň ulevit členům jejich rodin, kteří by tak s nimi nemuseli jen zůstávat doma.

Neustálá péče je vyčerpávající

Péče o člověka s autismem je podle Žároské téměř nepřetržitá a vyžaduje neustálou pozornost. Problém mohou představovat i běžné každodenní činnosti, jako je hygiena, oblékání nebo příprava jídla. Nemocní se bez pomoci druhého takřka neobejdou.

„Vzhledem k jejímu postižení musíte být ve střehu 24/7 a neustále přemýšlet dopředu. Nikdy nevíte, co udělá za pět minut. Pořád sledujete okolí a vyhodnocujete, co by ji mohlo rozrušit nebo ohrozit,“ prozrazuje Žároská, která mezitím svůj čas, kdy je její dcera ve stacionáři, využívá k práci, péči o domácnost nebo třeba pro svoje koníčky.

Péťa není monstrum, jen dítě ve velkém těle, říká tatínek autisty z dokumentu

Valentina mezitím tráví den se sociální pracovnicí. Prohlíží si fotografie, třídí je a ukládá do zásuvky označené svým jménem. Poté se přesouvá do vedlejší místnosti sloužící jako herna. Jejím středobodem je velká trampolína, která je u klientů obzvlášť oblíbená. Stejně jako u mladé dívky.

Zázemí stacionáře tvoří několik místností určených k odpočinku, pohybu i terapii. Nechybí herna, malá tělocvična, relaxační místnost ani snoezelen (speciálně upravené multismyslové prostředí, které slouží k relaxaci, stimulaci smyslů a terapii – pozn. red.). Klientům má brzy sloužit také zahrádka ve vnitrobloku, která prochází postupnou revitalizací. Celkově prostředí vytváří domácí atmosféru.

Rodiče postižených dětí si neoddechnou. Na pomoc jim přišli dobrovolníci

Podle vedení podobná služba v regionu dosud chyběla, i když stacionářů pro lidi se zdravotním postižením funguje více. „Každý klient má svého asistenta, který se mu po celou dobu věnuje. Díky tomu můžeme zajistit bezpečnost a zároveň reagovat na jeho konkrétní potřeby. Právě individuální přístup je to, co nás odlišuje od většiny podobných zařízení,“ vyzdvihuje ředitelka stacionáře Naděžda Škrabalová.

Protože potřeby klientů se výrazně liší, přizpůsobuje zařízení program každému z nich. Aktivity jsou zaměřené hlavně na rozvoj samostatnosti, sebepoznání a sociálních dovedností.

Centrum Za sklem otevřelo v Olomouci nové prostory pro autisty

„Snažíme se, aby klienti zvládali sami co nejvíce běžných činností, jako třeba nákup, přípravu jednoduchého jídla, převlékání nebo orientaci v každodenních situacích. Kromě toho si mohou hrát, využívat vybavení stacionáře, chodíme na procházky nebo jezdíme na výlety,“ popisuje vedoucí denního stacionáře Hana Drlíčková.

Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v bezpečí a uvolnění.
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v bezpečí a uvolnění.
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v bezpečí a uvolnění.
Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v bezpečí a uvolnění.
5 fotografií

Podle ní pobyt ve stacionáři pomáhá klientům získávat větší samostatnost a navazovat kontakty s vrstevníky. „Nejsou tolik závislí na rodičích a učí se fungovat ve společnosti dalších lidí,“ dodává.

Pomáhají hlavně autistům, zájem je velký

Zařízení je určené především lidem s poruchou autistického spektra a dalšími vývojovými poruchami. V současnosti ho navštěvují tři klienti, projekt zatím funguje v pilotním režimu. „Zájem je velký. Rádi bychom proto v příštím roce kapacitu navýšili, aby službu mohlo využívat více rodin. Potřebovali bychom ale finance na větší prostory a rozšíření týmu o další pracovníky,“ říká Škrabalová.

Stacionář funguje ve všední dny od 8 do 16 hodin. Klienti nemusejí docházet každý den, rozsah služby si mohou rodiny přizpůsobit svým potřebám. Rodiče za hodinu péče zaplatí 145 korun.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Po D35 pendlovaly tanky Leopard. Mnozí řidiči si je za jízdy natáčeli na mobil

Z přáslavické posádky zamířila v devět ráno kolona tanků Leopard 2A4...

Po dálnici D35 v úseku mezi nájezdy u Kocourovce a Velkého Újezdu na Olomoucku v úterý od devíti ráno zhruba do tří odpoledne jezdilo šest tanků Leopard 2A4. Nacvičovaly zde dálkový přesun po silnici...

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

Tady nejste ve Wu-chanu! Svérázný prodejce v Olomouci baví zákazníky hláškami

David Vlk ve své prodejně Grunt Vlkovi.

Sotva otevře, už vítá první zákazníky. „Tak co dneska ochutnáme?“ ptá se muž, jemuž nikdo neřekne jinak než Vlk z Gruntu. Jeho malý obchod na Dolním náměstí v Olomouci voní čerstvými lahůdkami. Lidé...

Nebezpečí pod hladinou koupaliště. Ostré a rezavé sloupky už poranily i děti

Premium
Zranění, které si chlapec způsobil při koupání v jezeře Poděbrady u Olomouce...

Poraněný chlapec, stížnosti návštěvníků a otázky kolem bezpečnosti. Přírodní koupaliště Poděbrady u Olomouce se ocitlo pod drobnohledem poté, co se na sociálních sítích objevilo upozornění na...

Top deset hlášek „Johna“ Uličného: Je to jenom líbačka, nebo se vším všudy?

Petr Uličný

Nejen fotbaloví fanoušci nadále vzpomínají na legendárního trenéra Petra Uličného řečeného John, který v pátek po dlouhé nemoci opustil tento svět. Uličný v nejvyšší české lize odkoučoval 413 zápasů,...

Zábava pro mentálně postižené, úleva pro rodiče. Olomouc má nový stacionář

Stacionář Zet-my v Olomouci se snaží navodit prostředí, kde se klienti cítí v...

Pro mnoho rodičů a blízkých nekončí péče o člověka s mentálním postižením ani v dospělosti. Možnost na několik hodin denně svěřit svého potomka do odborné péče pro ně proto znamená nejen úlevu, ale...

22. června 2026  5:50,  aktualizováno  6:05

Vesnicí roku jsou Velké Losiny. Můžeme navázat novou tradicí, zvažují místní

Vesnicí Olomouckého kraje roku 2026 jsou Velké Losiny. Na snímku místní lázně...

Krajský titul Vesnice roku letos v nebývalé konkurenci 24 přihlášených obcí vybojovaly Velké Losiny na Šumpersku. Za prvenství dostanou finanční prémii, která pokryje výdaje spojené s organizací...

21. června 2026  7:01

Sigmu dál povede Hapal. Asistovat mu budou trenéři z Polska i Portugalska

Olomoucký trenér Pavel Hapal v utkání se Slováckem.

Sigma vyřešila klíčovou otázku léta. V trenérském křesle zůstává generální sportovní manažer Pavel Hapal. Na pomoc mu přichází trojice nových zahraničních asistentů. Do chodu týmu se zapojí Jaime...

20. června 2026  10:30

O krádeži brambor na vojně i cestě k víře. Arcibiskup v knize líčí svůj život

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík představil v Olomouci svou novou knihu Na...

Na život není nikdo sám. Tak se jmenuje kniha rozhovorů s olomouckým arcibiskupem Josefem Nuzíkem, která vychází u příležitosti jeho 60. narozenin. Publikace nabízí osobní pohled na jeho životní...

20. června 2026

Do Olomouce uprchl před neštovicemi. Teď musí Mozart z písku odolat dešti

Mozartova socha z písku na olomouckém Horním náměstí je oblíbeným místem...

Přes dvě desítky tun písku, několik dní práce a tisíce zvědavých pohledů. Tak vzniká písková socha na olomouckém Horním náměstí, která se stala neodmyslitelnou součástí Svátků města a na náměstí...

19. června 2026  14:30

Sbohem, trenére. Fotbal se loučí s Johnem Uličným, zavzpomínat přišly i legendy

Poslední rozloučení s fotbalovým trenérem Petrem Uličným, který v minulém týdnu...

Docela jistě by si přál, aby se při jeho odchodu netruchlilo. Ale aby se vzpomínalo. Zpívalo. Žertovalo. Takový zkrátka byl. Fotbalové nebe si vyžádalo trenérskou legendu. S Petrem Uličným se v pátek...

19. června 2026  14:02

Otčíma zabil po hádce nožem na dort. Mladíka policisté ženou před soud

Vedoucí odboru obecné kriminality olomouckého policejního ředitelství Jan...

Policisté navrhli obžalovat devatenáctiletého muže z loňské vraždy v bytě na sídlišti v Hranicích na Přerovsku. Mladík tam v říjnu při oslavě po předchozí hádce nožem bodl čtyřiačtyřicetiletého...

19. června 2026  10:17

Na D35 u Olomouce hořel kamion s nabíječkami do elektroaut. Žár poškodil dálnici

Požár návěsu kamionu omezil dopravu na dálnici D35 u Olomouce. (18. června 2026)

Dálnice D35 u Přáslavic na Olomoucku je po čtvrtečním požáru kamionu poškozená. Nákladnímu vozu začal za jízdy hořet návěs s nabíječkami bateriových elektrických automobilů. Celková škoda se blíží 17...

18. června 2026,  aktualizováno  19. 6. 8:28

Rodina studenty nepřeplatí. Olomouc mění politiku, chce zpřístupnit bydlení

Lidé částečně financovali výstavbu družstevních bytů v Olomouci a dále platili...

Zatímco v minulosti vedení Olomouce do bytové oblasti nechtělo výrazně zasahovat a spoléhalo více na volný trh, současná politická reprezentace se chystá nastavit podmínky vstřícněji ke zranitelným...

19. června 2026  4:55

Kauza otrávených nápojů: našli v nich i jed na krysy, obžalovaný se hájí nepříčetností

Premium
Olomoucký krajský soud se začal zabývat případem otrávených nápojů ve...

Olomoucký krajský soud ve čtvrtek otevřel kauzu otrávených nápojů ve šternberské zbrojovce a na dalších místech v krajském městě. Jiří Kudlička z Moravského Berouna na Olomoucku čelí obžalobě z...

18. června 2026,  aktualizováno  16:15

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Souprava Klubu přátel kolejových vozidel Brno v čele s lokomotivou 213.901 čeká...

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  18. 6. 15:50

Na pohřbu Zdeňky Mašínové chyběl bratr Josef, ostatky zamíří do více míst

Poslední rozloučení se Zdeňkou Mašínovou, dcerou generála, odbojáře z druhé...

Se Zdeňkou Mašínovou se dnes odpoledne loučili lidé v Olomouci. Dcera člena legendární odbojové organizace Tři králové Josefa Mašína a sestra bratří Josefa a Ctirada, kteří se v roce 1953 postavili...

18. června 2026,  aktualizováno  15:10

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.