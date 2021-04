Začátečník vezl kamarády po D46, povolenou rychlost překročil o stovku

Policejní hlídka z dálničního oddělení Kocourovec nedaleko Olomouce naměřila vozidlu Audi A4 na dálnici D46 směrem na Brno zběsilou rychlost v sobotu večer.

“V dálničním úseku s maximální dovolenou rychlostí 110 km/h uháněl téměř dvojnásobnou rychlostí. Policisté mu naměřili rychlost 215 km/h,“ popsal policejní mluvčí Libor Hejtman.

Policejní vůz se za provinilcem ihned pustil a provinilce zastavil. “Bylo to auto plné mladých lidí. Za volantem seděl devatenáctiletý řidič, který policistům při kontrole nepředložil řidičský průkaz s odůvodněním, že jej nemá u sebe,“ uvedl mluvčí.

Podle Hejtmana spatřila hlídka jen červenou mizející čáru, proto policisté nemají k dispozici jiné obrazové materiály, ani video, jen snímek z radaru.

“Policisté nahlásili řidiče do správního řízení pro podezření z přestupku. Mladíkovi hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku,“ doplnil Hejtman.