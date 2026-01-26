Lyžařům v Jeseníkách už nestačí jen svezení, na horách se baví atrakcemi

Rostislav Hányš
  14:33
Bobové dráhy, snowtubing, visutý most či stezka v oblacích. K nalákání návštěvníků nabízí horské areály v Jeseníkách pestrou škálu různých atrakcí. Bez nich se už dnes neobejde žádný horský areál, pokud chce plnohodnotně uspokojit své návštěvníky. Střediska nabízejí různé možnosti, jak se vyřádit i mimo klasické sjezdovky.
Snowtubing

Areál Ski Arena R3 Ramzová nabízí podobně jako některé další areály snowtubing. Návštěvníci si zde užijí nejdelší tubingovou dráhu v České republice. Dráha měří standardně 220 metrů, ale při dobrých sněhových podmínkách ji areál výrazně prodlužuje.

Nahoru vyveze vyznavače adrenalinu dopravní pás, takže jezdec může veškerou energii věnovat samotnému sjezdu ve sněhovém korytě. Dráha je vhodná pro děti od tří let a dospělé do 120 kilogramů. Z bezpečnostních důvodů může jet vždy jen jedna osoba, jízda ve dvou je zakázaná.

Bobové dráhy

Bobových drah je v Jeseníkách několik. Ta nejatraktivnější se nachází v Horském resortu Dolní Morava. Jde o nejdelší dráhu v Česku a druhou nejdelší v Evropě. Návštěvníky čeká adrenalinová jízda v celkové délce tři kilometry lesním terénem i na otevřených pláních. Při převýšení 364 metrů projedou 25 bleskurychlých zatáček, dvojnásobný 360 stupňový karusel, osmičkovou smyčku, podzemní tunel a zhoupnou se na čtyřech parádních jumpech mezi lesními cestami. Jízda na dráze mamutích rozměrů nabízí maximální rychlost padesát kilometrů v hodině.

Visutý most

Dolní Morava nabízí také dechberoucí procházku po visutém mostě Sky Bridge 721. Návštěvníci se ocitají ve výšce 95 metrů nad hlubokým horským údolím. Po 721 metrů dlouhém mostě přejdou z jednoho horského hřebene na druhý. V zimě nabízí nevšední přesun mezi dvěma hřebeny úplně jiný zážitek než v letních měsících.

Stezka v oblacích

Dolní Morava nabízí rovněž nevšední Stezku v oblacích, která skýtá zcela jiné zážitky a výhledy v zimním období než v létě. Úchvatná dřevěná stavba stojící ve výšce 1 165 metrů nad mořem zve na cestu nahoru dlouhou přes 700 metrů, kde se člověk leckdy bez nadsázky ocitá v oblacích nebo dokonce nad nimi. Dolů se dá sejít po svých nebo sjet stometrovým toboganem s okýnky a několika klopenými zatáčkami. Nahoře se dá pohoupat v závěsní síti, která při pohledu dolů dá každému návštěvníkovi odpověď na otázku, zda trpí závratí, či nikoli.

Snowparky

K nejlépe hodnoceným snowparkům napříč republikou patří ty v areálech Kouty nad Desnou, na Dolní Moravě, na Červenohorském sedle nebo v areálu Kraličák. Kouty nad Desnou nabízí dvě freeridové zóny, v nichž si na své přijdou freeridoví lyžaři i snowboardisté. Snowpark je vybaven překážkami různého stupně obtížnosti. Jezdci zde zdolávají nejrůznější bedýnky, rainbow, trubky, překážky ze dřeva, big air nebo raily. Podobně vybavené snowparky nabízejí i další zmíněná střediska.

Atrakce pro děti

Pomyšlení dětem dělají mnohé areály, mezi nimiž vyniká například Kraličák. Nabízí 12 tisíc metrů čtverečních bezpečné plochy plné zábavy pro děti, jež zde najdou bezpečné prostředí pro první obloučky, sáňkování a hry na přilehlém hřišti se zimním kolotočem s dušemi. Děti jsou nadšené z krytých pojízdných pásů, které chrání před větrem a sněhem a poskytují pohodlný přístup k prvním lyžařským zážitkům Kraličák nabízí téměř 320 metrů krytých pohyblivých pásů, kde se děti mohou učit bezpečně i za šera díky kvalitnímu osvětlení.

Testování žhavé novinky

Je libo vyzkoušet si novinku? Novinkou, která si zcela jistě najde cestu mezi široké vrstvy vyznavačů zimních sportů, je splitboard. Kraličák nabízí zájemcům možnost vyzkoušet si novou sportovní pomůcku. Splitboard je podélně rozříznutý snowboard, který má sloužit k výstupu na vrchol jako na skialpech a po složení dohromady slouží ke sjezdu jako na klasickém snowboardu. Splitboard byl vyvinut pro snowboardisty, kteří nechtějí tahat sněžnice a chtějí se obejít bez vleků a podobných vymožeností.

