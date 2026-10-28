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Umí zmást oko i techniku, obstojí v ruinách města, říká autor nové armádní kamufláže

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  14:00

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Tomáš Chorý z Univerzity Palackého v Olomouci se svým týmem vytvořil víceúčelový maskovací vzor pro Armádu České republiky. Pracuje na něm už od roku 2021. (říjen 2026) | foto: Daniel Vachek, MF DNES

Po více než třiceti letech čeká české vojáky zásadní změna vzhledu. Dosavadní maskovací vzor 95 nahradí sedmibarevný MAD21, za jehož návrhem stojí šumperský rodák, výtvarník a grafický designér Tomáš Chorý z Univerzity Palackého v Olomouci. Novou kamufláž připravoval tak, aby dokázala vojáka skrýt v českém lese, vyprahlé krajině i rozbombardovaném městě – a obstála nejen před lidským okem, ale také před moderními pozorovacími prostředky.

Když se laik podívá na maskáč, vidí hlavně různobarevné skvrny. Co v něm vidíte vy?
Já vidím mikrovzor, makrovzor a paletu barev. Když je člověk blízko, potřebujete jeho tvar narušit drobnými skvrnami, tedy mikrovzorem. Jak se vzdaluje, začínají fungovat velké skvrny makrovzoru, které rozbíjejí siluetu. Ten princip není nový, používal se už během druhé světové války.

U MAD21 je důležitá sedmibarevná paleta. Máme dva odstíny zelené a dva hnědé. Jinou zeleň vidíte na jaře, jinou na podzim, odlišná je listnatá a jehličnatá vegetace. Podobně je to s hnědou. Vzor 95 lesní (ten Armáda ČR využívá dosud – pozn. red.) je například v lese pořád vynikající, ale jakmile se dostanete do vyschlé krajiny, začne výrazně vystupovat. Vegetace navíc usychá stále dříve. Proto bylo potřeba změnit i celkovou tonalitu.

Fotografoval jsem různá prostředí a do nich umísťoval postavy v jednotlivých vzorech. Při prezentacích jsme pak hráli takovou hru – kdo vojáka najde, a kdo ne.

Tomáš Chorýautor nového maskovacího vzoru MAD21 pro českou armádu

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