Když se laik podívá na maskáč, vidí hlavně různobarevné skvrny. Co v něm vidíte vy?
Já vidím mikrovzor, makrovzor a paletu barev. Když je člověk blízko, potřebujete jeho tvar narušit drobnými skvrnami, tedy mikrovzorem. Jak se vzdaluje, začínají fungovat velké skvrny makrovzoru, které rozbíjejí siluetu. Ten princip není nový, používal se už během druhé světové války.
U MAD21 je důležitá sedmibarevná paleta. Máme dva odstíny zelené a dva hnědé. Jinou zeleň vidíte na jaře, jinou na podzim, odlišná je listnatá a jehličnatá vegetace. Podobně je to s hnědou. Vzor 95 lesní (ten Armáda ČR využívá dosud – pozn. red.) je například v lese pořád vynikající, ale jakmile se dostanete do vyschlé krajiny, začne výrazně vystupovat. Vegetace navíc usychá stále dříve. Proto bylo potřeba změnit i celkovou tonalitu.
Fotografoval jsem různá prostředí a do nich umísťoval postavy v jednotlivých vzorech. Při prezentacích jsme pak hráli takovou hru – kdo vojáka najde, a kdo ne.