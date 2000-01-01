náhledy
Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě přináší více než 40 maleb a kreseb ze 17. a 18. století, vesměs s náboženskými, mytologickými a historickými náměty.
K výstavě vyšel i katalog.
Vystavená díla podle zástupců muzea chronologicky přibližují vývoj daného tématu. Na snímku olej na plátně Sv. Šebestián od Carla Saraceniho zapůjčený ze sbírek Pražského hradu.
Od naturalismu, jenž zobrazoval nepřikrášlenou realitu často podtrženou dramatickým světlem a stínem a zastupují ho Cecco del Caravaggio (na snímku jeho olej na plátně Cesta na Kalvárii, patrně nejcennější exponát výstavy) nebo Angelo Caroselli...
...přes vrcholné baroko vyznačující se dekorativností a dynamikou forem, reprezentované malíři jako Pietro Berrettini, zvaný Pietro da Cortona, nebo Pier Francesco Mola (na snímku jeho olej na plátně Hagar a Ismael na poušti)...
...až po jemu konkurující klasicismus se zklidněnou, vyváženou kompozicí a idealizovanými postavami. Tento směr vyznávali například Carlo Maratti (na snímku jeho olej na plátně Madona s dítětem) nebo Giacinto Calandrucci.
Vývoj završuje rokoko se svou charakteristickou lehkostí a hravostí. Reprezentuje ho Francesco Trevisani či Girolamo Pesci (na snímku jeho olej na plátně Betsabé v lázni).
Samotný název výstavy Idea Krásy vychází z přednášky slavného teoretika italského malířství a antikváře Giovanniho Pietra Belloriho (1613-1696) nazvané Idea malíře, sochaře a architekta, kterou přednesl roku 1664 v římské Akademii sv. Lukáše.
Termín „Idea del Bello“ má svůj původ v estetice a filozofii a navazuje na tradici sahající až do antického Řecka. Belloriho teorie Krásy vychází z přesvědčení, že umělec nemá přírodu pouze slepě napodobovat, ale má ji idealizovat – „očistit“ od nedostatků podle ideje Krásy.
Skutečná Krása podle něj nepramení z nahodilého pozorování reality, nýbrž z vnitřního ideálu (Idea), který umělec nosí v sobě. Tento ideál je věčný, univerzální a harmonický. Na snímku detailní pohled na obraz Sv. Voršila od Francesca Guarina.
„Představme si to jednoduše tak, že podle Belloriho je příroda nedokonalá; dokonalé může být pouze umění, které vychází z ideje Krásy,“ vysvětluje autor výstavy Zdeněk Kazlepka (na snímku).
„Proto nemohla existovat ani nejkrásnější žena světa – Helena prý nikdy neplula do Tróje, ale místo ní tam byla přenesena pouze její socha, pro jejíž krásu se vedl desetiletý boj a pro niž umírali slavní řečtí i trojští hrdinové,“ dodává Kazlepka. Na snímku olej na plátně Madona se zjevuje sv. Františkovi z Pauly, jehož autorem je Giovanni Battista Salvi, zvaný Sassoferrato.
Výběr obrazů a kreseb vychází z reálných možností zapůjčení uměleckých děl, která jsou často součástí stálých expozic muzejních institucí či prohlídkových tras státních hradů a zámků, a během hlavní návštěvnické sezony jsou proto pro zapůjčitele jen obtížně nahraditelná. Na snímku dílo Veturia a Volumnia před Coriolanem, jehož autorem je Giuseppe Niccolò Nassini.
Z tohoto důvodu se výstava koná v zimních a jarních měsících, kdy jsou instituce ochotné je z domovských expozic dočasně uvolnit. Na snímku Ondřej Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc, pod které Arcidiecézní muzeum spadá.
Díla olomoucké muzeum zapůjčilo z veřejných i soukromých sbírek z České republiky a Slovenska, mimo jiné Arcibiskupství olomouckého, Muzea umění Olomouc, Národní galerie v Praze, Moravské galerie v Brně, Pražského hradu či Slovenské národní galerie v Bratislavě.
Výstava potrvá do 19. dubna.
