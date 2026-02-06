OBRAZEM: Idea Krásy. Olomoucké muzeum láká na díla italských mistrů

|
Do Jeseníků jsme s manželem jezdili řadu let. Nejprve sami, později i s dětmi. Milujeme hory a kouzlo starých chalup. Často jsme si říkali, že jednou bychom takovou chtěli. Postupem času jsem začala...
Letos sice Čechy i Moravu zasáhly silné mrazy, ovšem vůbec se nedají srovnat s tím, co Haná zažila v roce 1929. Teploty tehdy klesaly až k minus 40 stupňům, zamrzaly vodovody, hynula zvěř a umíraly...
Policejní hlídka musela ve čtvrtek vyjíždět do Bohuslavic na Prostějovsku kvůli protestu části žáků. Přivolal ji ředitel tamní základní školy. Žáci požadovali kvůli údajně neřešeným problémům na...
Na světě žije už jen posledních 430 jedinců, evropská legislativa navíc podle zoologů přispívá k jejich vyhubení. Olomoucká zoo se snaží zajistit přežití siků vietnamských, velmi vzácného druhu...
Jako v šumícím úlu to vypadalo v jídelně ZŠ v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam přišla bezmála stovka nespokojených učitelů a rodičů a většina otevřeně vyzvala ředitele Martina Neorala k rezignaci....
Novou pobočku s více než 15 tisíci knihami otevřela tento týden Knihovna města Olomouce (KMO) v Trnkově ulici v budově někdejší výměníkové stanice. Kromě půjčování knih nabídne také prostor pro...
Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...
Olomoucká fakultní nemocnice zavedla jako první na Moravě do běžné klinické praxe kardiochirurgické operace, takzvané bypassy, při nichž lékaři využívají robotický systém. Jde o moderní způsob léčby...
Do Evropského parlamentu se dostal až po loňských sněmovních volbách jako druhý náhradník za Filipa Turka (Motoristé sobě), nyní někdejší primátor Olomouce a ministr kultury Antonín Staněk otevřel v...
Mohla dopsat jen tři posily, a tak mimo soupisku pro evropské poháry zůstal Grimaldo. Sparťanské fotbalisty v Konferenční lize doplní Sonne, Irving a Vojta. Sigma ve stejné soutěži doplnila Šturma,...
Krásu obrazů vytvořených štětci italských barokních mistrů mohou nově obdivovat milovníci výtvarného umění v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. Výstava nazvaná Idea Krásy – Barokní malířství v Římě...
Společnost Excalibur Army, která je součástí zbrojařské skupiny CSG podnikatele Michala Strnada, získala v jihovýchodní Asii zakázku na výrobu přes 100 obrněných vozidel Patriot za více než šest...
Pompézní hudební vystoupení, výpravy oděné do extravagantních souprav a především velká sportovní očekávání. To vše bude doprovázet páteční slavnostní zahájení XXV. zimních olympijských her na...
Škola v Bohuslavicích na Prostějovsku, kam minulý týden ředitel kvůli protestu žáků požadujících jeho odvolání přivolal policii, se podle dětí i jejich rodičů dlouhodobě zmítá v problémech. Zaznívají...
ManpowerGroup s.r.o.
Olomoucký kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč
Olympiádu sice bude sledovat jen z pohodlí domova, i tak si ale představí, jak by si asi vedl proti nejlepším hráčům na světě. „Byl by to strašnej fofr,“ pronese Tomáš Galvas, talentovaný hokejový...
V pracovní dny je pro Olomoučany nejčastějším způsobem cestování chůze. Pěšky se podle říjnového průzkumu města přesouvá 37 procent obyvatel, což je víc než v Hradci Králové, Praze či Brně. V případě...