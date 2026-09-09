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Mimořádná událost. Arcibiskupství v Olomouci se vrátily vzácné relikvie

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  14:31
Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík převzal ze soukromého vlastnictví vzácný...

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík převzal ze soukromého vlastnictví vzácný historický dar – pergamenovou listinu (na snímku) z roku 1893 vydanou c. k. ministerstvem vnitra ve Vídni, která tehdejšímu arcibiskupovi Theodoru Kohnovi potvrzuje právo užívat šlechtický znak. (9. září 2026) | foto: ČTK

Součástí daru je také pečeť ze španělského vosku patřící olomouckému biskupovi...
Momentka ze setkání v Arcibiskupské paláci v Olomouci. (9. září 2026)
Setkání v Arcibiskupském paláci v Olomouci. (9. září 2026)
Arcibiskup Josef Nuzík přebírá vzácný dar. (9. září 2026)
7 fotografií
Olomoucké arcibiskupství ve středu získalo dva cenné předměty spjaté se jmény dvou významných olomouckých hodnostářů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Theodoru Kohnovi, a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. z Lichtensteina-Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která relikvie nalezla v pozůstalosti.

Cenné artefakty převzal ve středu současný metropolita moravský Josef Nuzík. „Navrácení listiny mého předchůdce arcibiskupa Theodora Kohna, kterým mu povolovala tehdejší vídeňská vláda užívání knížecího a biskupského erbu, je významná v tom, že žijeme v době, kdy se spíše věci ztrácejí a lidé se jich dožadují – a zde je opačný proces. Věc byla nalezena a vrácena tam, kde patří,“ řekl arcibiskup Nuzík. Doplnil, že pro arcibiskupství je to mimořádná událost.

Artefakty vysoké historické hodnoty objevila Hana Daňková s vnukem při vyklízení pozůstalosti po bratrovi. Našli pergamenovou listinu z roku 1893 vydanou c. k. ministerstvem vnitra ve Vídni tehdejšímu arcibiskupu Theodoru Kohnovi, která mu dovolovala užívat šlechtický znak, čímž mu de facto přiznala šlechtický titul.

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Kohn byl po dlouhé době první olomoucký arcibiskup nepocházející ze šlechtického rodu; v čele arcidiecéze stál na přelomu 19. a 20. století. Pergamen obsahuje popis i malované vyobrazení Kohnova arcibiskupského erbu. Ve vitríně měl zesnulý vystavenou i pečeť biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna, který byl do čela diecéze zvolen v roce 1664.

„Jedná se o tzv. velkou biskupskou pečeť přivěšovanou k nejvýznamnějším dokumentům. Kdy byla pečeť oddělena od listiny, kterou ověřovala, není možné zjistit, ovšem podobné odstřihování pečetí bylo zlozvykem sběratelů již v 18. či 19. století,“ vysvětlila historička Jana Oppeltová.

Rodina zesnulého nejprve netušila, o jak vzácné předměty se jedná. Zjistit jejich skutečnou hodnotu pomohl jeho prasynovec Jakub Mrkos, který studuje historii na olomoucké fakultě. Nález konzultoval se svými vyučujícími.

Olomoucký arcibiskup Josef Nuzík převzal ze soukromého vlastnictví vzácný historický dar – pergamenovou listinu (na snímku) z roku 1893 vydanou c. k. ministerstvem vnitra ve Vídni, která tehdejšímu arcibiskupovi Theodoru Kohnovi potvrzuje právo užívat šlechtický znak. (9. září 2026)
Součástí daru je také pečeť ze španělského vosku patřící olomouckému biskupovi Karlu II. z Lichtensteinu-Castelcorna. (9. září 2026)
Momentka ze setkání v Arcibiskupské paláci v Olomouci. (9. září 2026)
Setkání v Arcibiskupském paláci v Olomouci. (9. září 2026)
7 fotografií

„Nalezli jsme to v bytě, což jsme nečekali. Jsme rádi, že to můžeme předat do správných rukou,“ řekl novinářům student. Jeho pedagožka Oppeltová ocenila všímavost rodiny.

„Rodina si uvědomila, že pověsit to doma nad skříň nebo nad televizi není to pravé, že je to součást kulturního dědictví,“ uvedla historička. Jak se artefakty do pozůstalosti dostaly, zřejmé není. Nález bude uchován v zemském archivu.

Olomoucké arcibiskupství spravuje oblast olomoucké arcidiecéze na území 10 000 kilometrů čtverečných zahrnující Zlínský, většinu Olomouckého kraje a část Pardubického a Jihomoravského kraje. Působí zde 418 farností ve 21 děkanátech. Na území arcidiecéze žije 1,31 milionu obyvatel, k církvi se hlásí 223 000 katolíků. V aktivní službě je zde 300 kněží.

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