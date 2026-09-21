Archeologové bádající na Hané aktuálně hlavně v lokalitách, které protnou klíčové stavby jako modernizovaná vysokorychlostní trať z Nezamyslic do Kojetína či dálnice D55 na Přerovsku, hlásí významné nálezy. Mezi nejcennější patří plastika vodního ptáka, nové objevy z židovských uliček Prostějova či rituální pohřebiště včetně hrobu, jejž někdo otevřel, zpřeházel pozůstatky pohřbeného a poškodil jeho lebku.
Bezmála dva tisíce objektů a přes šest desítek kostrových a žárových hrobů odkryli badatelé při záchranném archeologickém výzkumu, jenž na sedmi kilometrech budoucí dálnice D55 mezi Kokorami a Přerovem probíhal od loňského září do letošního července.
Miniaturní plastika měřící pouhých 23 milimetrů a vážící necelých deset gramů se stane cenným pokladem muzejních sbírek.