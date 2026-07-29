Archeologové z Archeologického centra Olomouc objevili soubor při pokračujícím archeologickém dohledu na stavbě železniční trati Brno–Přerov. Nález patří ke kultuře popelnicových polí.
Metoda traseologické analýzy, která dokáže na předmětech odhalit stopy opotřebení, ukázala, že většina bronzových nálezů byla před uložením běžně používána. Některé pak tehdy lidé poškodili úmyslně. Část meče byla oddělena jediným silným úderem, pravděpodobně dlátem nebo sekerou, a několik srpů bylo záměrně deformováno.
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Podle archeologů je poté předci zřejmě uložili do mokřadu u řeky záměrně jako součást rituálu. Už minulý rok ve stejně lokalitě odkryli rozsáhlé pravěké sídliště. „Věděli jsme, že navazujeme na rozsáhlé pravěké sídliště, proto jsme při archeologickém dohledu využili také detektorovou prospekci. Právě díky ní se podařilo bronzový depot objevit,“ řekl vedoucí archeologického dohledu Vít Záhorák.
Na poklad narazil s kolegy v prostoru, který byl ještě krátce předtím zatopený. Odborníci z toho usuzují, že se tedy nejspíš nejednalo o zásobu bronzu ukrytou pro pozdější využití.
„Na artefaktech jsme zaznamenali stopy běžného používání i úmyslného poškození. Tyto zásahy nevznikly při práci, ale souvisejí až s jejich uložením,“ uvedl traseolog Michael Kamarád.
Dochovalo se osm deformovaných srpů, jeden celý srp, část čepele meče, zlomky ozdob i další bronzové předměty. Součástí depotu jsou také tři slitky a dva nedokončené výrobky.
Archeologové připomínají, že nálezy bronzových předmětů uložených do vodního nebo podmáčeného prostředí jsou z doby bronzové známé i z dalších lokalit. Také v těchto případech archeologové uvažují o jejich spojení s rituálním jednáním. Zda stejný význam měl i depot z Kojetína, mají ukázat další odborné analýzy.
„Jejich výsledky pomohou přesněji objasnit okolnosti jeho uložení i význam nálezu pro poznání života obyvatel doby bronzové na střední Moravě,“ sdělila mluvčí Archeologického centra Olomouc Nikola Jandová.
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3. září 2025