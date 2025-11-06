Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice D55 pozůstatky pravěkých vesnic

Autor: ,
  14:50
Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až 7 tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkumníci nalezli nejen pazourky a zbytky seker. Odhalili základy staveb i hliněný důl pro výrobu keramiky. Výstavba úseku dálnice propojující Olomouc s Přerovem by měla začít v příštím roce.
Pazourek a bronzová spirála mohylové kultury ze střední doby bronzové asi 15...

Pazourek a bronzová spirála mohylové kultury ze střední doby bronzové asi 15 století před Kristem. Odborníci z Archeologického centra Olomouc provádějí výzkum před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. (6. listopadu 2025) | foto: Luděk Peřina, ČTK

Odborníci z Archeologického centra Olomouc provádějí výzkum před stavbou...
Odborníci z Archeologického centra Olomouc provádějí výzkum před stavbou...
Odborníci z Archeologického centra Olomouc provádějí výzkum před stavbou...
Odborníci z Archeologického centra Olomouc provádějí výzkum před stavbou...
11 fotografií

Výzkum, který navazuje na skrývky ornice, odhalil přes 300 archeologických objektů z období od mladší doby kamenné až po dobu železnou. „Mezi nejzajímavější nálezy patří rozsáhlý takzvaný hliník ze střední doby bronzové a celý půdorys neolitické stavby,“ řekl ve čtvrtek Marek Kalábek z Archeologického centra Olomouc. Stavba druhé části této dálnice by měla začít příští rok.

Archeologové pracují na dvou místech, a to u Brodku u Přerova – Luková a u Rokytnice u Přerova. Podle vedoucího výzkumu Marka Kalábka se díky rozsáhlým skrývkám podařilo odhalit pozůstatky několika pravěkých vesnic.

Vedoucí výzkumu Marek Kalábek ukazuje několik jamek, ve kterých byly původně...

Mezi nalezenými předměty jsou zbytky keramických nádob, kamenné nástroje i výrobky z prvních kovů. K nejstarším nálezům patří kousek pravěké sekyrky staré 7 tisíc let, cenným nálezem je i spona odlitá z bronzu z třetího až druhého století před naším letopočtem.

Unikát na Hané. Díky modernizaci železnice našli obdobu Věstonické venuše

Jedním z největších objektů, které archeologové zkoumají, je takzvaný hliník – místo, odkud pravěcí obyvatelé těžili hlínu pro výrobu keramiky nebo jako stavební materiál. „Tento objekt je datován do střední doby bronzové, tedy přibližně do 15. století před naším letopočtem,“ doplnil Kalábek.

Stavba by měla začít v příštím roce

Zatímco v Brodku se nepodařilo zachytit celý půdorys pravěké stavby, v Rokytnici u Přerova archeologové odkryli kompletní půdorys nadzemní neolitické stavby.

„Nálezy jsme očekávali, před samotnou stavbou byla provedena archeologická studie, která lokalizovala část archeologických nalezišť na trase této stavby. Díky geofyzikálním měřením jsme věděli, že na těchto lokalitách jsou největší nálezy, které můžeme očekávat,“ řekl Kalábek. Výzkum obou lokalit pokračuje a vědci očekávají, že přinese další poznatky o osídlení regionu na přelomu pravěku a doby bronzové.

Vedoucí archeologického výzkumu na trase D55 mezi Kokory a Přerovem Marek...

Druhá část D55 z Kokor do Přerova bude navazovat na dokončovanou osmikilometrovou dálnici mezi Olomoucí a Kokorami, která se otevře 19. prosince. Navazující úsek bude měřit šest kilometrů a jeho stavba má přijít na 2,2 miliardy korun.

Dívka z Mladečských jeskyní se jmenuje Mlada, rozhodli lidé v anketě

„Archeologické práce jsou součástí přípravy stavby, která by měla začít příští rok. Přesný termín neznáme, odvíjet se bude od výběru zhotovitele této stavby. Výběrové řízení připravujeme, předpokládáme, že do konce roku tento tendr zahájíme,“ řekl dnes Miroslav Mazal z olomouckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic.

Dálnice D55 je přeložkou silnice první třídy, která Přerov s Olomoucí spojuje přes několik obcí. Vesnicemi denně projede až 20 tisíc automobilů a silnice je místem častých nehod.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Rozjásaní hokejisté Hradce po jednom z gólů do třinecké branky.

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Opuštěné kolo s košíkem hub na Jesenicku vyburcovalo k velkému pátrání

Policisté pátrají od čtvrtečního večera po majiteli opuštěného elektrokola,...

Majitele elektrokola opuštěného v lese poblíž Bělé pod Pradědem na Jesenicku, po kterém vyhlásili policisté pátrání ve čtvrtek večer, našli jejich kolegové v Polsku. Kolo se na místě nacházelo...

Krádež kabelů zastavila u Lipníka nad Bečvou provoz na železničním koridoru

Lipník nad Bečvou. Vyfoceno 29. září 2024.

Kvůli nedělní krádeži kabelů na koridoru v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku budou i v pondělí přetrvávat komplikace v železniční dopravě. Provoz byl kvůli incidentu mezi Lipníkem nad Bečvou a...

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

Co předcházelo zabití otčíma-tyrana? Exkluzivní svědectví rodiny z Hranic

Premium
Dům, ve kterém došlo během narozeninové oslavy ke tragédii, kdy mladík...

Je to případ, který se zcela vymyká běžné kriminální praxi. Vážně nemocný devatenáctiletý mladík, který v pátek v Hranicích na Přerovsku zabil na narozeninové oslavě svého otčíma, nemusí do vazby....

Archeologové objevili pod trasou budoucí dálnice D55 pozůstatky pravěkých vesnic

Pazourek a bronzová spirála mohylové kultury ze střední doby bronzové asi 15...

Pozůstatky několika pravěkých osad, ale i významné nálezy staré až 7 tisíc let objevili archeologové při výzkumu před stavbou dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Výzkumníci nalezli nejen pazourky a...

6. listopadu 2025  14:50

Připraví se varianty tři a čtyři. Sigmu trápí zranění opor, kdo je nejblíže návratu?

Hráči Sigmy v bagu na předzápasovém tréninku.

Od našeho zpravodaje v Arménii Během velkolepého letního nakupování přivedla fotbalová Sigma dvanáct posil, což se jí nyní náramně hodí. Před zápasem Konferenční ligy na půdě arménského Noahu totiž Hanáci hlásí zranění klíčových...

6. listopadu 2025  13:55

Zprvu bosý sklářský magnát z Kožušan dobyl lampovými stínítky celý svět

Portrét Josefa Schreibera z roku 1884

Příběh jako z amerického snu. Z chudých poměrů vísky kousek od Olomouce se Josef Schreiber vyšvihl na jednoho z největších evropských podnikatelů ve sklářství. Když v listopadu 1902 zemřel, vlastnil...

6. listopadu 2025  10:48

Zapeklitá asijská mise. Noah je jasný favorit, říká Janotka o arménském soupeři

Trenér Janotka udává pokyny obránci Janu Královi.

Od našeho zpravodaje v Arménii Chaos na silnicích, oprýskané postsovětské budovy, potloukající se pouliční psi. Rychle poznáte, že tahle země geograficky a vzezřením patří spíše mimo Evropu. Přesto fotbalová Sigma ve více než 2...

6. listopadu 2025  9:52

Vánoční trhy v Olomouci 2025: bruslení, vyhlídkové kolo, trhy a záplava punčů

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začínají 21. listopadu a končí 23. prosince. Na pódiu na Horním náměstí bude pravidelný kulturní program, spolu s Dolním náměstím je také místem, kde vyroste dřevěné městečko....

6. listopadu 2025  5:36,  aktualizováno  6:36

Na cestující v Prostějově už neprší, nový dopravní terminál má i dětské hřiště

Město Prostějov slavnostně otevřelo nový dopravní terminál v ulici Újezd, který...

Zastřešená nástupiště, nová parkovací místa, městský mobiliář, odpočinkové zóny i dětské hřiště. Takové jsou hlavní přednosti nového dopravního terminálu v prostějovské ulici Újezd, který přináší...

5. listopadu 2025  15:55

Loni chyboval, letos je oporou. Olomoucký brankář Koutný si říká o posun výš

Olomoucký gólman Jan Koutný v utkání proti Mladé Boleslavi.

Když vyjde před novináře, obvykle vypráví se svou typickou skromností a nesmělostí. V brance Sigmy Olomouc ale v této sezoně předvádí velmi sebevědomé výkony. Po čtrnácti zápasech fotbalové Chance...

5. listopadu 2025  15:06

Policie obvinila trojici mužů z krádeže kabelů na železnici. Nejstarší míří do vazby

Vůz Comfort Jet Českých drah, který bude přímým spojem mezi Prahou a Korutany.

Přerovští policisté obvinili ze dvou trestných činů trojici mužů ve věku 22, 41 a 50 let. Za krádež železničních kabelů jim hrozí až šest let ve vězení. U nejstaršího muže podali kriminalisté návrh...

4. listopadu 2025  12:37,  aktualizováno  5. 11. 12:41

Jediní odsouzení v kauze otrávené Bečvy. Hasič a úřednice dostali tresty za pochybení

Olomoucký krajský soud projednával odvolání v případu dvou obžalovaných ve...

Za ekologickou havárii na řece Bečvě ze září 2020 dnes olomoucký krajský soud pravomocně odsoudil hasiče Jiřího Pochylu a úřednici Věru Šulovou z radnice v Rožnově pod Radhoštěm. Oba byli odsouzeni...

5. listopadu 2025  11:27

Olomouc si rozbalila dárky ještě před adventem. Už funguje ruské kolo i kluziště

Ledová plocha vyrostla v Olomouci stejně jako v minulých letech v prostoru...

Vánoční trhy v Olomouci začnou až s rozsvícením stromu. První bruslaři se už ovšem projeli po nově otevřeném olomouckém venkovním kluzišti. Spolu s už stojícím vyhlídkovým kolem předznamenává blížící...

5. listopadu 2025  11:15

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Napojení Olomouce na západní obchvat se blíží, obce okolo D35 vyhlížejí úlevu

Na kraji Olomouce finišují přípravy na nedělní otevření poslední části...

Den, kdy se otevře nové napojení západního obchvatu Olomouce a města, je na dohled. Ulevit by mělo obcím ležícím podél dálnice D35, přes které si nyní řidiči zkracují cestu. Tomu, že se situace...

5. listopadu 2025  8:53

Zpěvačka Machálková podpoří olomoucký hospic. Vystoupí na benefičním koncertu

Leona Machálková v muzikálu Dracula

Moravská filharmonie Olomouc ve spolupráci se zpěvačkou Leonou Machálkovou připravuje mimořádný benefiční koncert, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu 2025 od 19 hodin v sále Reduty v Olomouci....

5. listopadu 2025  5:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.