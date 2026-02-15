Novinka lidem nabídne například kontakt na organizace a odborníky, kteří se věnují problematice duševního zdraví. Jde o přehled míst, kde lze rychle najít psychologickou pomoc.
„V aplikaci se uživatel v sekci Lokátor dostane k modulu Psychosociální pomoc, kde má přehled všech dostupných služeb. Klíčovým prvkem je však jednoduchý rozcestník Potřebuji pomoc, jenž uživatele provede několika otázkami,“ vysvětlila Klára Křížková, provozní ředitelka aplikace Záchranka.
„Pokud se cítí v ohrožení života, aplikace ho okamžitě nasměruje na tísňovou linku 155. V ostatních případech pak podle věku, typu obtíží a preferované formy pomoci – osobně nebo na dálku – doporučí konkrétní službu, která je právě dostupná,“ dodala.
Na vzniku nového modulu přispělo hejtmanství. „Olomoucký kraj na fungování aplikace Záchranka přispívá ze svého rozpočtu. Psychosociální modul je jejím důležitým rozšířením a kraj na jeho zprovoznění poskytl data i další peníze,“ uvedl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).
Olomoucký kraj je v Česku třetí, který zmíněný modul zavedl. Na provoz aplikace Záchranka přispívá částkou necelých padesát tisíc korun měsíčně. V regionu je součástí systému aplikace nejen záchranná služba, ale i horská služba v Jeseníkách.
„Jen za poslední čtvrtletí minulého roku využilo Záchranku v našem kraji téměř šest set lidí. Kromě první pomoci poskytuje i přehled pohotovostních lékáren, zubních pohotovostí nebo míst, kde jsou dostupné defibrilátory pro první pomoc,“ podotkl náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Lichnovský (ANO).