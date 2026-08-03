Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) aplikaci představila v polovině letních prázdnin. Uživatelé v ní najdou praktické informace, videa odborníků, podcasty, interaktivní funkce, předporodní kurzy i důležité kontakty.
„Chtěli jsme vytvořit moderní a dostupnou platformu, která rodičům přiblíží, co je během těhotenství, porodu i po něm čeká. Dnes lidé běžně využívají aplikace téměř na všechno. Když jedou na dovolenou nebo hledají restauraci, chtějí si předem zjistit informace. A stejné je to i s porodem. Rodiče chtějí vědět, co je čeká, jak to u nás funguje a na co se mohou připravit,“ vysvětlil zástupce primáře novorozeneckého oddělení Vladimír Mišuth, jenž s nápadem přibližně před dvěma lety přišel.
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Cílem také bylo poskytnout spolehlivé informace. Aplikace je ke stažení bezplatně.
„V dnešní době obrovského množství informací a sociálních sítí je pro nastávající rodiče často složité najít ověřené a důvěryhodné informace. Chtěli jsme vytvořit místo, kde rodiče najdou bezpečí, klid a informace přímo od našich odborníků. Takové, které odpovídají tomu, jak péče skutečně funguje u nás ve Fakultní nemocnici Olomouc,“ sdělila Petra Gajdoš z Národního telemedicínského centra FNOL, která projekt koordinovala po organizační a technické stránce.
Autoři se zaměřili i na přehlednost. „Maminky se během těhotenství a po porodu často ocitají v obrovském informačním přetlaku. Proto jsme chtěli, aby aplikace fungovala jako praktický průvodce od prvního momentu těhotenství až po období po narození dítěte,“ dodala Gajdoš.
Aplikace rodiče provází třemi klíčovými obdobími od těhotenství přes porod po šestinedělí. Kromě textů obsahuje BabyAppka krátká videa, podcasty i interaktivní funkce. „Snažili jsme se vytvořit obsah tak, aby byl pro dnešní rodiče přirozený, rychle dostupný a srozumitelný. Nejde jen o texty, ale i videonávody a podcasty s odborníky. Rodiče si tak mohou informace projít kdykoliv a vlastním tempem,“ sdělil z Mišuth.
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Na finální podobě aplikace pracoval přibližně třicetičlenný tým složený ze zdravotníků, projektových pracovníků a programátorů. Vývoj trval téměř dva roky a většina lidí na něm pracovala ve svém volném čase.
BabyAppka vznikala postupně a její obsah se bude dál rozšiřovat, například o další tematické sekce i nové interaktivní funkce. „Pokud aplikace pomůže byť jen jedné mamince nebo jednomu tatínkovi cítit se během těhotenství a porodu jistější a připravenější, pak to celé mělo smysl,“ poznamenal Vladimír Mišuth.