Starosta, náměstek, nově i poslanec. Chybí mi čas na koníčky, říká Hudec

Hromadění politických funkcí bývají tradičně cílem kritiky. „Výkon těchto funkcí je zcela jistě časově a také psychicky náročný, ale s dobrým týmem se to zvládnout dá,“ tvrdí ovšem Bohuslav Hudec.

Neuvažujete přece jen o tom, že některou z funkcí „pustíte“?

Mám velké štěstí na kolegyně a kolegy, ať už na obci, nebo na krajském úřadě. Plnění pracovních povinností věnuji téměř všechen svůj čas a je pravdou, že kdybych měl rodinu, bylo by to složitější. Chybí mi čas na koníčky, zejména fotbal, který hraju v našem rapotínském týmu už od dětství. Musím si odepřít mnoho věcí, na které jsem byl zvyklý, ale vynahrazuje mi to pocit, že jsem prospěšný lidem ve své obci, regionu a zemi, ve které žiju. Výkon mého poslaneckého mandátu je do října letošního roku, přičemž přes prázdniny Poslanecká sněmovna nezasedá. Takže jsem připravený na takto omezenou dobu vynaložit všechny síly na zvládnutí úkolů, které mě čekají. V případě, že bych dostal důvěru také v dalším volebním období, samozřejmě bych některou z ostatních funkcí předal.

V čem vidíte specifika jednotlivých funkcí a jak mezi ně dělíte svůj čas?

Jako starosta malé obce jsem s občany ve velmi úzkém kontaktu, ve většině případů se známe osobně, svěřují se mi se svými problémy a já se je s kolegy z obecního úřadu snažím řešit. Většinu výsledků své práce mohu brzy vidět. Práce náměstka hejtmana je více o plánování v dlouhodobějším horizontu, zejména v dopravě je to nezbytné. Projekty častokrát přesahují volební období a je to běh na dlouhou trať. S prací poslance se teprve seznamuji, je tu pro mě zatím vše nové.

Bohuslav Hudec Narodil se v Šumperku, je mu 37 let. Je vystudovaný právník. V letech 2013–2016 pracoval u policie ve funkci vrchního referenta. V letech 2016–2018 zastával funkci místostarosty Rapotína. V roce 2018 se stal starostou této obce a tuto funkci vykonává doposud. Mnoho let je předsedou Svazku obcí údolí Desné a členem představenstva VHZ Šumperk, a. s. Od roku 2020 byl zastupitelem Olomouckého kraje za hnutí ANO. Je svobodný a bezdětný, vášnivý sportovec, aktivně hraje fotbal v klubu TJ Jiskra Rapotín.

Byl jste prvním náhradníkem na kandidátce ANO po volbách do Poslanecké sněmovny. Jaká byla reakce poté, kdy zemřel Milan Feranec a měl jste se rozhodovat, jestli do poslaneckých lavic usednete?

Po mých prvních a prozatím jediných parlamentních volbách v roce 2021, kdy jsem kandidoval z pátého místa a získal čtvrtý nejvyšší počet preferenčních hlasů, jsem skončil na postu prvního náhradníka. Velmi mile mě překvapila podpora voličů, ale na vstup do Sněmovny to nestačilo. Poté, co zemřel Milan Feranec, bylo nezbytné jej v poměrně krátkém čase nahradit. Samozřejmě jsem si v té chvíli uvědomoval, jak náročný by pro mě výkon funkce starosty, náměstka a poslance mohl být. Nicméně po důkladné konzultaci s kolegy na obci a krajském úřadu, kdy jsem získal jejich plnou podporu, jsem se rozhodl poslanecký mandát na tuto omezenou dobu přijmout.

Jak těžké je ve Sněmovně nahradit právě Milana Ferance, který měl vysoké renomé?

Milan Feranec byl respektovaným poslancem s bohatými zkušenostmi. Milana nelze nahradit, ale mým cílem je být zodpovědným poslancem, který vykonává svůj mandát poctivě, dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Co chcete v Poslanecké sněmovně prosazovat?

Chci se věnovat tématům spojeným s regionální dopravou. Od roku 2020 jsem předsedou Svazku obcí údolí Desné, který vlastní regionální železnici Desná. Díky tomu mám s touto oblastí bohaté zkušenosti, které bych chtěl přenést také na půdu Sněmovny.

I ve vedení kraje máte na starosti dopravu. Co vidíte v regionální dopravě jako klíčové dopravní problémy regionu?

Jako náměstek hejtmana Olomouckého kraje, který má v gesci dopravu, se chci zaměřit především na důsledné naplňování cílů programového prohlášení, které jsme jako vedení kraje představili po volbách. Mezi mé hlavní priority patří v současné době urychlená obnova dopravní infrastruktury na Šumpersku a Jesenicku, kterou zasáhla zářijová povodeň. Dále to jsou investice do rekonstrukcí a oprav komunikací druhé a především třetí třídy. Společně se státem chceme řešit důležité dopravní stavby, jako jsou obchvaty Olomouce, Šumperka, Mohelnice, dokončení posledního úseku dálnice D1, D35 Olomouc–Křelov a D55 Olomouc–Kokory a další dopravní projekty. Velké úkoly nás čekají také v oblasti rozvoje železniční dopravy a modernizace cestování po železnici. Plánované jsou revitalizace nádraží a rekonstrukce vlakových nástupišť, modernizace tratí pro zrychlení vlakových spojů, elektrifikace. Velkým tématem je pro mě také udržitelná doprava.

Resort dopravy je na kraji ovšem spojený také s velkou korupční kauzou Autostráda kolem bývalého náměstka Michala Záchy. Co chcete udělat pro to, aby se taková situace neopakovala?

Kauza korupce na krajském úřadu za předchozí krajské vlády se týkala úzkého okruhu osob a bohužel vrhla špatné světlo také na řadové úředníky, kteří svoji práci vykonávají svědomitě a poctivě. Současné krajské vedení nastavilo striktní pravidla a vnitřní kontrolní mechanismy, které korupci, a to nejen v resortu dopravy, neumožňují.