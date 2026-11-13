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Začalo to letní školou, teď anglistu z olomoucké univerzity vyznamenal Karel III.

Autor:
  11:46
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Anglista a amerikanista z olomoucké Univerzity Palackého Jaroslav Peprník (vlevo) převzal z rukou britského velvyslance v České republice Matthewa Fielda prestižní vyznamenání British Empire Medal, které mu udělil britský král Karel III. | foto: Vojtěch Kmenta

Velké pocty se dostalo anglistovi a amerikanistovi z olomoucké Univerzity Palackého Jaroslavu Peprníkovi. Za celoživotní práci a mimořádný přínos k rozvoji česko-britských vztahů ho britský král Karel III. ocenil prestižním vyznamenáním British Empire Medal.

Ocenění devětadevadesátiletému Peprníkovi předal v pracovně rektora Univerzity Palackého britský velvyslanec v České republice Matthew Field.

„Medaile udělená britským panovníkem je nejvyšší možné vyznamenání, jakého anglista může dosáhnout. Vážím si ho nesmírně, ale přijímám jej i jako poctu těm tisícům učitelů, kteří jazyk a kulturu Británie u nás šíří už déle než sto let a jedinou jejich odměnou jsou vděčné vzpomínky jejich studentů,“ řekl Peprník.

Ten je s olomouckou univerzitou spojen již více než sedmdesát let, jde o spoluzakladatele tamní anglistiky a dlouholetého pedagoga filozofické fakulty.

British Empire Medal patří k významným britským státním vyznamenáním a zahraničním osobnostem se uděluje jen výjimečně. V loňském roce ji podle dostupných údajů obdrželo pětadvacet lidí. Mezi českými držiteli bývá zmiňován československý voják a účastník bojů u Tobruku za druhé světové války Augustin Švub.

Učebnice i odborné publikace

„Profesor Peprník získal ocenění Jeho Veličenstva krále Karla III. za své celoživotní dílo. Pomohl vzdělat několik generací angličtinářů a mimořádně se zasloužil o rozvoj výuky anglického jazyka i česko-britských vztahů,“ uvedl velvyslanec Field.

„Britskou kulturu a hodnoty nejen předával svým studentům, ale sám je ztělesňoval i v nelehkých dobách komunistické nesvobody. Svou celoživotní prací přiblížil Británii generacím Čechů a přispěl tak k upevnění vazeb mezi našimi zeměmi,“ dodal.

Peprník působí na filozofické fakultě olomoucké univerzity od roku 1954, jeho vztah k Velké Británii se však začal formovat už dříve. V roce 1948 absolvoval letní školu v Londýně a procestoval Spojené království, tehdejší zkušenosti se pak promítly do jeho celoživotního zájmu o anglický jazyk, literaturu i historii česko-britských kontaktů.

Ve své odborné práci se věnuje především výuce, tvorbě učebnic a mapování historických vazeb mezi českými zeměmi a anglofonním světem. Významně přispěl také k rozvoji české lexikologie. Jeho učebnice a odborné publikace patřily po desetiletí k základním materiálům pro výuku angličtiny na středních i vysokých školách a ovlivnily celé generace studentů i učitelů.

Peprník už byl v minulosti oceněn i jinými vyznamenáními. V roce 2003 převzal Cenu města Olomouce, v roce 2023 medaili prvního stupně ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a v loňském roce mu Univerzita Palackého udělila Cenu Františka Palackého za celoživotní přínos.

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