Olomouc získala do majetku města Andrův stadion, fotbalová Sigma si oddechla

Město si nechá jedinou akcii. I té by se však Olomouc chtěla následně zbavit a k SK Sigma Olomouc už tak nebude mít žádný vlastnický vztah.

Převod Androva stadionu do majetku města schválili zastupitelé v roce 2018. Důvodem, proč utratit téměř 145 milionů korun byla – kromě finanční pomoci klubu – také snaha ochránit sportoviště před případným rozprodejem.

I dnes město zdůrazňuje, že výchova mládeže a kontinuita sportu od akademie po vrcholovou úroveň jsou pro ně prioritou.

Přibližně 13 milionů korun z celkové ceny pátého největšího fotbalového stadionu v Česku uhradilo město v roce podpisu smlouvy, zbytek platí po půlročních šestimilionových splátkách. Zbývají tedy ještě čtyři roky.

Už před šesti lety podepsali zástupci radnice a spolku SK Olomouc Sigma MŽ vlastnícího většinu akciové společnosti směnnou smlouvu k západní tribuně stadionu. Ta totiž nemohla být do prodeje zahrnuta, jelikož byla v roce 2015 před fotbalovým mistrovstvím Evropy hráčů do 21 let vylepšena za veřejné peníze. Vztahovala se na ni tedy takzvaná udržitelnost a nešlo s ní nijak nakládat.

Jako datum vypršení odkladu stanovila smlouva buď souhlas ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, což se nestalo, nebo 2. května 2025.

Olomouc tak podle dohody smění za nemovitosti své akcie v hodnotě 21 milionů korun. Zůstane ji jediná, kterou zatím spolek nepřidá ke svým 77 procentům.

Vyšší nájem pro fotbalisty

Jelikož teď město bude vlastnit celý stadion s kapacitou asi 12,5 tisíce míst k sezení, připravily strany novou nájemní smlouvu. Platit začne od července. Roční nájemné bude 1,325 milionu korun a DPH. Doposud činil roční nájem 720 tisíc korun s DPH, k tomu pět procent ze vstupného (zhruba půl milionu korun za rok). Součástí smlouvy je i inflační doložka.

„Odvod pěti procent tržby z prodeje vstupenek na ligová utkání již součástí smlouvy nebude. Nedávalo to moc smysl, když ligový fotbal pořádá akciová společnost a smlouva je uzavírána se spolkem,“ vysvětlil vedoucí oddělení sportu a správy sportovních zařízení olomouckého magistrátu Vojtěch Hala.

Pro vedení fotbalové Sigmy je situace výhodná. Hlavně proto, že už nemá výdaje s velkými investicemi, které stadion opakovaně potřebuje.

„Například jsou strašně silné licenční podmínky, aby tady mohla hrát třeba reprezentace. Kvůli světlům už nám sem nechtěli zápas dát, protože byly stíny v rozích, na celé ploše nebyly potřebné luxy, televizní přenosy přitom musí mít parametry,“ zmiňuje předseda představenstva akciové společnosti SK Sigma Olomouc Petr Konečný.

„Většina stadionů u nás je městských. Kdyby měl klub do těchto věcí investovat, bude na startovní čáře v pozadí, například pokud by nové osvětlení měl platit z prodejů hráčů. Ukazuje se, že prodej stadionu bylo dobré rozhodnutí. Naplňuje se to i před dokončením jednání se zájemci o koupi klubu,“ řekl Konečný.

„Také město je klidnější, moc neriskuje. Kdo ovládá západní tribunu, ovládá stadion. Bez ní to nefunguje, je s ní spojená fanzóna, mixzóna, presscentrum, šatny a další. Je to srdce stadionu,“ dodal předseda představenstva Sigmy. Naznačil, že dokončení převodu stadionu má vliv právě i na jednání o novém vlastníkovi, kterého Sigma vyhlíží už několik let. Zájemci chtějí jistoty a přehlednou situaci.

Více jistoty pro kupce klubu

Od loňska se přihlásila americká společnost Blue Crow Sports Group, investiční skupina Kaprain Karla Pražáka a společnost SPL Holding zastřešující také koncern Sigma. Vítěz by mohl v budoucnu držet sto procent akcií, protože město se pravděpodobně vzdá i svého symbolického podílu.

„Zatím jsme se v radě města domlouvali, že poslední akcii si nebudeme chtít ponechat a budeme řešit, jak proběhne její uplatnění směrem k držiteli 99 procent akcií. Většina radních byla pro,“ řekla majetkoprávní náměstkyně primátora Miroslava Ferancová (ANO).

„Držet jednu akcii už dnes nemá význam. Není víc vlastníků, kteří by se mohli přetahovat. Naopak by to představovalo problém, protože bychom měli navštěvovat valné hromady, delegovat lidi, zapojovat se do procesů. Kvůli jedné akcii to nemá smysl,“ dodala.