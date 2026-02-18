Vedení špitálu potvrdilo, že infolinka zřízená pro pacienty, kteří mají pochybnosti v souvislosti s voperováním přístroje ICD, řeší každý den několik telefonátů. Pět pacientů si již kardiologové pozvali na kontrolu, která prověří jejich zdravotní stav.
Vedení nemocnice i přednosta kliniky ujišťují, že k obavám není důvod. „Mí kolegové mi začínají referovat případy, kdy pacienti odmítají již jasně indikovanou péči na naší I. interní klinice-kardiologické, což je jistě nežádoucí stav,“ uvedl Bulava v příspěvku, který zveřejnil na sociálních sítích.
„Rád bych předešel situacím, kdy odmítnutí lékařské péče by mohlo ohrozit zdravotní stav našich klientů. Proto vznáším apel na vás: myslete, a myslete především na své zdraví,“ apeluje šéf kliniky.
Na středečním slavnostním otevření nového onkologického pavilonu, který poskytne pacientům špičkovou péči i zázemí, se nemocnice zastali také předseda vlády Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba ANO).
„Je to špičková nemocnice a považuji ji za jednu z nejlepších v naší republice, stejně jako její vedení. Pevně věřím, že se vznesené závažné pochybnosti vůbec nepotvrdí,“ oznámil Babiš, který novináře současně pokáral, že kazí slavnostní okamžik.
„Zkuste být pozitivní a aspoň na chvíli se radovat z krásné nové kliniky, ze které mají radost my i pacienti. Mějte ji také,“ vzkázal premiér médiím.
Ke kauze se znovu vyjádřil i ministr Vojtěch. „Olomoucká nemocnice z hlediska výsledků a investic funguje ze zařízení, které řídí ministerstvo, velmi dobře. Samozřejmě to, co aktuálně zaznívá k předešlému dění, je potřeba prověřit. Byla vyvozena personální odpovědnost co se týče předchozího vedení kliniky a nyní musíme čekat, co zjistí policie a orgány činné v trestním řízení,“ uvedl Vojtěch s tím, že bezpečnost pacientů je na prvním místě.
Vojtěch: Kontaktuje nemocnici
Pacienty, kteří by měli jakékoliv pochybnosti a nejistotu, zda jejich operace byla indikována správně nebo ne, odkázal na nově zřízenou infolinku.
„Byla zřízena ve spolupráci s vedením nemocnice a funguje velice dobře, vím, že aktuálně je již pět pacientů pozvaných ke kontrole, takže to má smysl. Doporučuji linku kontaktovat a odborníci vám poradí, jak postupovat,“ vyzval Vojtěch pacienty.
Že kauza otřásá celým špitálem, a především kardiologickou klinikou, připustil také ředitel FNOL Roman Havlík. „Atmosféra je velmi nadstandardní, lékaři jsou pod velkým psychickým tlakem a kauza se negativně propisuje do pacientů. Někteří tak mají pochybnosti, zda přijmout plně indikovanou léčbu,“ uvedl Havlík, který jakékoliv pochybnosti odmítá.
„Trvám na tom, že systémově máme všechno správně nastaveno, že jsme udělali vše pro bezpečí a zdraví pacientů hned, jak jsme se to dozvěděli. A spolupracujeme s orgány činnými v trestním řízení. Nechme v klidu pracovat policii. Věřím, že se ukáže, že žádný pacient nebyl poškozen,“ zdůraznil.
Také on pacienty, kteří mají jakékoliv pochybnosti o defibrilátorech, vyzval, ať se ozvou na informační linku. „Jsou jim k dispozici odborníci, se kterými mohou vše zkonzultovat. Tam, kde je to vhodné, si je naši lékaři pozvou na kontrolu a prověří jejich zdravotní stav,“ zdůraznil Havlík s tím, že aktuálně ví o pěti pacientech, kteří budou prověřeni.
Současně zdůraznil, že pacienti nemusí mít žádný strach ani nedůvěru navštívit jakoukoliv ambulanci ani první interní kliniku. Na podporu ředitele nemocnice také vzniklá petice.
„Cítím podporu a vděk spolupracovníků nebo zaměstnanců. Já se vždy snažím chovat tak, abych měl zcela čisté svědomí, klidné srdce a dělat vše ve prospěch pacientů a nemocnice,“ uzavřel.