Výhledově se navíc mají čeští zákazníci rovněž dočkat speciální služby Prime zahrnující i zrychlené doručení.
Jak vypadají v Amazonu přípravy na Vánoce?
Vánoční špička je v Amazonu nejvytíženější období. Fluktuace během roku je samozřejmá, ale s blížícími se Vánocemi je to opravdu skokový nárůst. Zvládnout nám to pomáhají agenturní zaměstnanci, protože musíme na špičku navyšovat stavy. S náborem jsme začali už v létě.
Naše budova je unikátní. Robotická, nejnovější generace, kterou Amazon má. Je schopna symbiózou automatizace, robotické flotily a efektivní spoluprací se zaměstnanci a vedením až zdvojnásobit rychlost.