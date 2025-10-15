Kojetín zná i Jeff Bezos. Při adventu máme miliony balíků, říká šéf tamního Amazonu

Generální ředitel Amazonu Jan Vavřík | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Ondřej Zuntých
  19:30
Ve firemní „olympiádě“ stovek distribučních center globálního internetového gigantu Amazon se robotická hala v Kojetíně na Přerovsku drží od svého otevření v roce 2023 mezi třemi nejlepšími. I to může být podle generálního manažera tamního centra Jana Vavříka důležité pro rozhodnutí firmy otevřít v Česku další budovu.

Výhledově se navíc mají čeští zákazníci rovněž dočkat speciální služby Prime zahrnující i zrychlené doručení.

Jak vypadají v Amazonu přípravy na Vánoce?
Vánoční špička je v Amazonu nejvytíženější období. Fluktuace během roku je samozřejmá, ale s blížícími se Vánocemi je to opravdu skokový nárůst. Zvládnout nám to pomáhají agenturní zaměstnanci, protože musíme na špičku navyšovat stavy. S náborem jsme začali už v létě.

Naše budova je unikátní. Robotická, nejnovější generace, kterou Amazon má. Je schopna symbiózou automatizace, robotické flotily a efektivní spoluprací se zaměstnanci a vedením až zdvojnásobit rychlost.

