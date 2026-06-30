V průběhu 90. let zavítal na Hanou dvakrát a to v letech 1990 a 1993, pokaždé na popud někdejšího rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba, aby přednášel o literatuře a debatoval se studenty, kteří se rozkoukávali ve světě po pádu minulého režimu.
Jen málokdo by ale čekal, že část svých vzpomínek proslulý básník zanechal také v Hospodě U Musea alias Ponorce.
Studentské publikum bylo zdrženlivé. Všichni zařezaně mlčeli, pohled upřený do země. Rozhýbat je i česky býval problém. Vzpomínám si, že byl nervózní z toho, že s ním lidi nechtěli mluvit.