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Legendární bouřlivák Allen Ginsberg byl při návštěvě Olomouce tichý. A pil čaj

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  17:00
Amerického beatnika Allena Ginsberga provázel při jeho návštěvě Olomouce v roce...

Amerického beatnika Allena Ginsberga provázel při jeho návštěvě Olomouce v roce 1990 po městě Ivan Langer. (22. června 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Legendární olomoucká Hospoda U Musea alias Ponorka na třídě 1. máje (22. června...
Legendární olomoucká Hospoda U Musea alias Ponorka na třídě 1. máje (22. června...
Legendární olomoucká Hospoda U Musea alias Ponorka na třídě 1. máje (22. června...
Legendární olomoucká Hospoda U Musea alias Ponorka na třídě 1. máje (22. června...
14 fotografií
Další díl seriálu iDNES.cz Tady psali dějiny je věnovaný Allenu Ginsbergovi, americkému básníkovi a představiteli takzvané Beat Generation. Ten se ve svých textech bouřil proti konzumní Americe, válce, prudérnosti i společenským konvencím. Autor slavného Kvílení procestoval kus světa, stýkal se s největšími literáty své generace a krátce po pádu minulého režimu se opakovaně vracel i do Olomouce.

V průběhu 90. let zavítal na Hanou dvakrát a to v letech 1990 a 1993, pokaždé na popud někdejšího rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba, aby přednášel o literatuře a debatoval se studenty, kteří se rozkoukávali ve světě po pádu minulého režimu.

Jen málokdo by ale čekal, že část svých vzpomínek proslulý básník zanechal také v Hospodě U Musea alias Ponorce.

Studentské publikum bylo zdrženlivé. Všichni zařezaně mlčeli, pohled upřený do země. Rozhýbat je i česky býval problém. Vzpomínám si, že byl nervózní z toho, že s ním lidi nechtěli mluvit.

Jan Stejskalděkan Filozofické fakulty Univerzity Palackého

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