Při potyčce napadl muž protivníka nožem, oba se do útoku neznali

Roztržka se strhla v pátek 1. dubna před půlnocí. „Policisté dostali zprávu od ženy o tom, že před jejím domem v Prostějově došlo k potyčce dvou mužů, kdy jeden z nich použil nůž a poté utekl,“ popsal krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.

Když policisté přijeli, pomáhali zraněnému. „Jednalo se o pětatřicetiletého muže, který silně krvácel. Policisté mu poskytli první pomoc a čekali na příjezd zdravotních záchranářů,“ řekl mluvčí.

Jiní policisté mezitím pátrali po útočníkovi. „Toho ještě do půlnoci našli a zadrželi v ulicích města. I on byl zraněn, a proto jsme ho převezli do nemocnice k ošetření,“ vysvětlil Hejtman.

Prostějovští kriminalisté zajistili místo bitky a čekali na příjezd krajské kriminálky.

„Ta si pak celý případ převzala. Zjistila na příklad, že se muži neznali a že motivem bitky se staly osobní spory,“ popsal mluvčí.

„Kriminalisté podali krajskému státnímu zástupci návrh na uvalení vazby pro útočníka s nožem, který soud akceptoval a poslal ho za mříže. Muž byl v minulosti trestně stíhán pro majetkovou trestnou činnost a výtržnictví,“ doplnil Hejtman, podle kterého byl zadržený útočník pod vlivem alkoholu.

„Obviněnému muži hrozí za zločin vraždy ve stadiu pokusu trest odnětí svobody na deset až osmnáct let,“ dodal.