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Měl oči jako upír, ale slepý nebyl. Lékaři u chlapce potvrdili albinismus

Lenka Muzikantová
  12:26

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Maminka Martina Králová z Olomouce s ročním synem Adamem, který trpí albinismem, což je vrozené genetické onemocnění, jež způsobuje nedostatek pigmentu melaninu. (červenec 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Nosí speciální červené brýle, které chrání jeho citlivý zrak, používá opalovací krémy s nejvyšším ochranným faktorem a i v tom největším vedru musí být před silným sluncem v kočárku zahalený dekou nebo nosit tmavé neprůsvitné oblečení, aby se nespálil. Roční Adam z Olomouce trpí albinismem, což je vrozené genetické onemocnění, jež způsobuje nedostatek pigmentu melaninu.

„Když mu posvítili do očí, měl je úplně červené, jako upír. A na světlo vůbec nereagoval,“ vybavuje si maminka chlapečka Martina Králová moment, kdy lékaři v Motole u Adámka potvrdili diagnózu. Současně s touto ránou však přišla pro rodinu i veliká úleva.

„Řekli nám, že slepý albín neexistuje. I když uvidí jen maximálně do 40 procent toho co zdravé dítě a bude muset mít do budoucna speciální pomůcky i asistentku, bude žít šťastný život. Protože nikdy nepozná, o co přišel,“ svěřila se matka, která se i díky specializované péči snaží dát synovi vše, co potřebuje.

„Přesně šest let poté, co mi čerstvě narozená dcera kvůli těžké srdeční vadě zemřela v náručí, mi doktor řekl, že mě nechce strašit. Ale že si myslí, že Adámek je slepý.“

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