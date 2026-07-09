„Když mu posvítili do očí, měl je úplně červené, jako upír. A na světlo vůbec nereagoval,“ vybavuje si maminka chlapečka Martina Králová moment, kdy lékaři v Motole u Adámka potvrdili diagnózu. Současně s touto ránou však přišla pro rodinu i veliká úleva.
„Řekli nám, že slepý albín neexistuje. I když uvidí jen maximálně do 40 procent toho co zdravé dítě a bude muset mít do budoucna speciální pomůcky i asistentku, bude žít šťastný život. Protože nikdy nepozná, o co přišel,“ svěřila se matka, která se i díky specializované péči snaží dát synovi vše, co potřebuje.
„Přesně šest let poté, co mi čerstvě narozená dcera kvůli těžké srdeční vadě zemřela v náručí, mi doktor řekl, že mě nechce strašit. Ale že si myslí, že Adámek je slepý.“