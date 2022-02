Dřívější aktivista Jakub Čech dělá asistenta poslankyni STAN

Nová jména z regionu spojená s vrcholovou politikou nebudou mnoha lidí příliš známá. Výjimkou je ten nejmladší z „krajských vyslanců“ Jakub Čech z Prostějova. Už jako teenager začal upozorňovat na nešvary ve svém městě a na radnici, což mu vyneslo různá ocenění nebo pozvání do Show Jana Krause.

Dřívější aktivista, nyní asistent poslankyně Jakub Čech | foto: Miloš Nejezchleb – Author gives a permission to use a photo on Wikipedia., CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56608912