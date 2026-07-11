Je digitální závislost problémem jenom mladší generace?
Nejvíce se sice projevuje u mladé generace, která je nejrizikovější cílovou skupinou ohroženou kyberšikanou, kybergroomingem (agresoři pod smyšlenou identitou navazují kontakt s dětmi na sociálních sítích – pozn. red.) a závislostí na sociálních sítích či online hrách. Digitální závislost je však problémem i jiných věkových kategorií, například senioři jsou mnohem náchylnější podlehnout kyberpodvodům.
Podle projektu Minisčítání tráví téměř třetina patnáctiletých na digitálním zařízení pět a více hodin. Co se považuje za pomyslnou hranici, kdy je člověk už závislý, a kdy ještě není?
Je to vysoce individuální. Zásadní není jen čas, ale také obsah, který dítě konzumuje. Mezi varovné signály patří ztráta kontroly, kdy jedinec nedokáže sám určit, kdy zařízení odloží. Dále je to zanedbávání školních či pracovních povinností, upřednostňování online vztahů před reálnými a v případě her investování takových sum peněz, které si dotyčný nemůže dovolit. Základními konstantami pro určování závislosti jsou tedy čas, vztahy, energie a finance.
Umělá inteligence se sice snaží chovat lidsky, ale neumí to. Děti v jejich myšlenkách jen utvrzuje, protože jim často neoponuje, i když je jejich názor mylný.