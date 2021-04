Vědecké filmy míří do Olomouce, nezapomínají ani na Pluto

Také letos se na AFO kvůli koronavirovým omezením uskuteční většina programu opět jen na internetu. Základem akce je i letos web watchandknow.cz, kde budou k vidění festivalové dokumenty.



Do festivalové soutěže porota vybírala tituly z více než tří tisíc přihlášených snímků. Rozhodnutí padlo na 44 filmů ze 17 zemí do mezinárodní soutěže, 18 snímků do česko-slovenské soutěže a 15 dokumentů do soutěže krátkých filmů.

„Vítěz mezinárodní soutěže si odnese pět tisíc dolarů a vítěz československé soutěže dva tisíce. Také se na webu AFO uskuteční tradiční divácké hlasování o nejlepší snímek,“ uvedl ředitel festivalu Jakub Ráliš.

Hned několik titulů je věnováno robotům a umělé inteligenci a jejich vztahu k lidem. Oblíbené filmy s označením „wildlife“ přinesou zase příběhy ze světa zvířat - od mizejících ekosystémů po komplexní vztahy a chování zvířat.

„Diváci se mohou těšit na tuleně, orangutany, pandy, včely či leopardy. Nebudou chybět filmy propagující mezioborové prolínání humanitních a přírodních věd, jako jsou moderní přístupy k paleontologii a archeologii, folkloristice či etnologii,“ popsal Ráliš.

Z ohrady v centru se stane futuristická galerie

Program nevynechá ani aktuální témata - od požárů v Austrálii a tajících ledovců až po filmy o budoucnosti energetiky.

Věda v každodenním životě zase představí dokumenty týkající se soli, spánku, nerovnosti životních podmínek či roztroušené sklerózy. Fanoušci esejistických snímků pak uvidí černobílý film o záchraně praturů, portrét a zpověď geografky Suzanne Daveau či film o antropocénu se slavným filozofem Brunem Latourem.

Letošní ročník bude už druhým, který se kvůli koronavirovým omezením odehraje z většiny na internetu. Centrum Olomouce se tak opět nezaplní návštěvníky festivalu, zájemci sem přesto mohou vyrazit vyzkoušet netradiční zážitek.

Třicet metrů dlouhá ohrada u proluky vedle Muzea umění se totiž promění ve venkovní galerii takzvané rozšířené reality, při níž je místo ve skutečném světě doplněno počítačem vytvořenými prvky či objekty.

S pomocí chytrého telefonu a aplikace Artivive v něm stažené se z místa stane nonstop přístupná instalace na pomezí vědy a umění umožňující vstup do nového světa „za zrcadlem“ spojujícího umělecké i vědecké projekty.

Cílem je pobídnout k přemýšlení o tom, jak vidět, uspořádávat a užívat veřejný prostor na pomezí reality a virtuálna. Autorem instalace je zlínský grafik Matěj Vázal, který stojí i za znělkou letošního festivalu.

Díky online diváci zhlédnou více snímků

Opětovně vynucený přesun programu festivalu na internet má podle pořadatelů i svá pozitiva v tom, že v online verzi se akce dostává k mnohem širšímu publiku a návštěvníci zhlédnou více snímků, než by zvládli naživo. Loni si festival nenechalo ujít dvanáct tisíc sledujících.

Dramaturg akce Ondřej Kazík by divákům nejraději doporučil všechny filmy, ale zkusil vybrat alespoň dva.



„První volbou je Citizen Nobel o Jacquesi Dubochetovi. Jde o portrét držitele Nobelovy ceny za chemii, který svůj hlas využívá v kampani proti klimatické krizi. Film je příkladem citlivého a nenápadného příběhu o inspirativním osudu jednotlivce, který navazuje mezigenerační dialog o akutním řešení největší výzvy lidstva,“ vysvětlil.

Pluto: Back from the Dead

„Myslím, že se spousta lidí stále nevyrovnala s ponížením statusu Pluta na trpasličí planetu. Tento dokument přibližuje objevy sondy New Horizons, která přinesla nadmíru zajímavé informace, jež vedou až ke spekulacím o možné existenci života na Plutu,“ láká Kazík.

Zajímavou náplň přinesou i tematické sekce Adaptace, Menstruace, Vizualizace dat či Hot&Spicy, která se věnuje účinkům kapsaicinu.