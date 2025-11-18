Adventní trhy pro všechny, ale postupně. V Olomouci připravují tématické dny

Gastronomii, kulturu i ojedinělé místo u řeky Moravy propojí letos nový koncept vánočních trhů na olomoucké náplavce. Během čtyř prodloužených adventních víkendů čekají návštěvníky koncerty, loutkové divadlo, vystoupení DJ i plavby osvětlenými loděmi. Projekt bude propojen s vybranou gastronomií, na náplavce se představí v dřevěných stáncích přední gastropodniky.
Program Vánoční náplavky začne ve čtvrtek 27. listopadu symbolickým rozsvícením světel a prvním koncertem.

„Chtěli bychom, aby vánoční trhy na náplavce byly v kontrastu s náměstím trochu jiné. Na náměstí se setkává velké množství lidí, tady chceme navázat na to, o čem Vánoce jsou - o setkávání lidí, navázání na tradice, prožívat advent společně. Doplnit to chceme o hezké prožitky, ať už je to dobré gastro, plavby lodí či příjemné prostředí,“ uvedl spoluorganizátor akce a zakladatel Plaveb Olomouc Šimon Pelikán.

Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty

Cílem podle pořadatelů je nabídnout program pro všechny, adventní trhy se budou konat od čtvrtka do neděle. „Čtvrtek bude určen studentům, v pátek budeme cílit na mladé lidi z Olomouce a okolí, v sobotu na turisty a neděle bude určena pro rodiny s dětmi,“ doplnil Pelikán. V programu náplavky je například 12. prosince koncert skupiny Marcell, vystoupí také Swingalia či No Barriers.

Návštěvníky budou moct využít i zateplené zóny s výhledem na řeku. Náplavka bude osázena množstvím vánočních stromků. „Když člověk přijde, měl by mít ideální podmínky si na náplavce užít hezký čas a vracet se tam,“ doplnil Pelikán.

Pohled na olomoucké Horní náměstí s adventními trhy a vánočním stromem, kterým je letos netradičně sekvojovec obrovský.

Celý koncept bude doprovázet nabídka místních gastropodniků, na projektu se podílí šéfkuchař a spolumajitel oceněného podniku Long Story Short Petr Heneš. Spojit má moderní kuchyni, vůni Vánoc a lokální suroviny.

„I když máme v Olomouci jedny z nejkrásnějších vánočních trhů v Česku, něco tady chybělo - nadhled a preciznost,“ podotkl Heneš. Na náplavce chce představit přední podniky, které jsou zajímavé svými nápady, produkty či filozofií. „Hrajeme si nyní s nabídkou, aby to návštěvníky co nejvíce bavilo a chtěli tam přijít. Každou neděli budeme dělat například brunch,“ doplnil Heneš.

Pohled na olomoucké Horní náměstí s adventními trhy a vánočním stromem, kterým je letos netradičně sekvojovec obrovský.
Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek ze zahájení).
Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek ze zahájení).
Olomoucké vánoční trhy si lze letos prohlédnout také ze dvou vyhlídek (snímek ze zahájení).
17 fotografií

Koncept Vánoční náplavky podpořila i radnice, která se podílela mimo jiné na světelné výzdobě. Podle vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu Karin Vykydalové chce město rozšířit nabídku i do jiných lokalit Olomouce i kvůli přeplněnému centru.

Závěr trhů na Vánoční náplavce obstará vánoční party, která je naplánována na pondělí 22. prosince.

