Program Vánoční náplavky začne ve čtvrtek 27. listopadu symbolickým rozsvícením světel a prvním koncertem.
„Chtěli bychom, aby vánoční trhy na náplavce byly v kontrastu s náměstím trochu jiné. Na náměstí se setkává velké množství lidí, tady chceme navázat na to, o čem Vánoce jsou - o setkávání lidí, navázání na tradice, prožívat advent společně. Doplnit to chceme o hezké prožitky, ať už je to dobré gastro, plavby lodí či příjemné prostředí,“ uvedl spoluorganizátor akce a zakladatel Plaveb Olomouc Šimon Pelikán.
Olomoucké vánoční trhy se rozšíří na náplavku Moravy, letos myslí i na autisty
Cílem podle pořadatelů je nabídnout program pro všechny, adventní trhy se budou konat od čtvrtka do neděle. „Čtvrtek bude určen studentům, v pátek budeme cílit na mladé lidi z Olomouce a okolí, v sobotu na turisty a neděle bude určena pro rodiny s dětmi,“ doplnil Pelikán. V programu náplavky je například 12. prosince koncert skupiny Marcell, vystoupí také Swingalia či No Barriers.
Návštěvníky budou moct využít i zateplené zóny s výhledem na řeku. Náplavka bude osázena množstvím vánočních stromků. „Když člověk přijde, měl by mít ideální podmínky si na náplavce užít hezký čas a vracet se tam,“ doplnil Pelikán.
Celý koncept bude doprovázet nabídka místních gastropodniků, na projektu se podílí šéfkuchař a spolumajitel oceněného podniku Long Story Short Petr Heneš. Spojit má moderní kuchyni, vůni Vánoc a lokální suroviny.
„I když máme v Olomouci jedny z nejkrásnějších vánočních trhů v Česku, něco tady chybělo - nadhled a preciznost,“ podotkl Heneš. Na náplavce chce představit přední podniky, které jsou zajímavé svými nápady, produkty či filozofií. „Hrajeme si nyní s nabídkou, aby to návštěvníky co nejvíce bavilo a chtěli tam přijít. Každou neděli budeme dělat například brunch,“ doplnil Heneš.
Koncept Vánoční náplavky podpořila i radnice, která se podílela mimo jiné na světelné výzdobě. Podle vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu magistrátu Karin Vykydalové chce město rozšířit nabídku i do jiných lokalit Olomouce i kvůli přeplněnému centru.
Závěr trhů na Vánoční náplavce obstará vánoční party, která je naplánována na pondělí 22. prosince.