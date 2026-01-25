Prostějovský rodák byl expertem monarchie na školství a málem i ministrem

Rostislav Hányš
  6:57
Příští měsíc uplyne 195 let od narození význačného prostějovského rodáka, historika a pedagoga Adolfa Beera. Ten se na univerzitách v Praze, Berlíně či Vídni připravil na politickou kariéru, která pak dosáhla téměř až ke křeslu ministra předlitavské části rakousko-uherské monarchie.

Rodák z Prostějova Adolf Beer byl celkem čtyřikrát zvolen poslancem parlamentu (na snímku jeho vídeňská budova z období kolem roku 1900). | foto: Creative Commons, koláž: iDNES.cz

Adolf Beer se narodil 27. února 1831 a jeho štěstí spočívalo v tom, že vyrůstal v prostějovské židovské komunitě, jež byla bohatá na velké osobnosti a vzdělance, kteří neváhali podělit se o nabyté vědomosti. Život mu tak kromě rodičů výrazně formovali třeba rabín Hirsch Baer Fassel či lékař a přední činitel židovské obce Gideon Brecher.

Prostějovský rabín patřil k největším znalcům židovského práva a podílel se na reformách judaismu. Detailně se zabýval rovněž etikou a pravidelně přispíval do židovských novin.

Gideon Brecher byl zase uznávaný lékař, který v Prostějově zastával i funkci inspektora židovské školy. Spolu s Fasselem patřil k intelektuální špičce a k nejváženějším představitelům židovské obce. Stejně jako on přispíval do tisku a věnoval se také odborné publikaci.

Oba intelektuálové dobře odhadli, že v Adolfu Beerovi roste další mimořádná osobnost nejen židovské obce, ale celého Prostějova, a už od mládí ho formovali. Možná proto, že rabín Fassel studoval v Pešti, odešel do uherské metropole na gymnázium i mladý Adolf.

Na studia zamířil na prestižní univerzity

Jen málokdo se nakonec mohl v 19. století pochlubit takovým vzděláním jako Beer, vždyť další jeho kroky zamířily na prestižní univerzity v Praze, Berlíně, Heidelbergu a ve Vídni. Vystudoval učitelství, ale zároveň se věnoval také studiu historie a práva.

Od mládí totiž tíhl k politice a obory historie a právo byly tou nejlepší průpravou. Na školství však nezanevřel. Politická kariéra se u Adolfa Beera úzce prolínala se vzděláváním.

Mladý muž byl na počátku kariéry neustále konfrontován se svým židovským vyznáním. Aby tomu do budoucna předešel, víry se rozhodl vzdát. Budoucnost ovšem ukázala, že to nebylo příliš platné, zvláště při cestě do nejvyšších pater rakousko-uherské politiky.

Po vysokoškolských studiích učil Beer na středních školách na Ukrajině, v Praze a ve Vídni, později se stal docentem na právnické fakultě. Deset let byl také ředitelem slavné obchodní akademie ve Vídni. Dosáhl i na nejvyšší akademickou hodnost, v roce 1868 se stal vysokoškolským profesorem rakouských a obecných dějin ve Vídni.

Nejdřív dvorní rada, pak téměř ministr

Jeho impozantní školská kariéra neunikla nejvyšším kruhům starajícím se o říšské školství. Od roku 1869 se stal dvorním radou na říšském ministerstvu kultu a vyučování. Tak se tehdy jmenovalo ministerstvo školství.

Zde se významně podílel na reformě zákona o obecných školách, který tehdy patřil k nejprogresivnějším v Evropě. Beer rovněž vypracoval později dlouho používané vyučovací plány pro rakouské reálky.

Do politiky se naplno pustil v roce 1870, kdy se zapojil do strany rakouských liberálů. Angažoval se hlavně v podhůří Jeseníků a přilehlých oblastech. Dokonce tak dobře, že byl v roce 1873 zvolen poslancem za obvody Šumperk, Staré Město, Rýmařov, Štíty, Zábřeh, Uničov a Šternberk.

Jako poslanec byl velmi úspěšný. Mandát totiž obhájil ještě třikrát a v poslaneckých lavicích strávil dlouhých 24 let. I v říšském parlamentu se věnoval školským otázkám. S úspěchem také působil v hospodářské a finanční oblasti a věnoval se i zahraniční a vnitřní politice monarchie.

Když pak roku 1893 padla vláda předlitavské části Rakouska-Uherska, byl vážným aspirantem na ministra školství. Tím se však nakonec nestal. A ač se už v mládí židovské víry zřekl, právě jeho židovský původ byl zřejmě rozhodujícím důvodem, proč se jeden z největších expertů na školství v monarchii nestal ministrem.

Malou náplastí mu bylo aspoň to, že byl v roce 1897 jmenován členem nevolené panské sněmovny, ve které se udělovalo členství za zásluhy. Zemřel ve Vídni v květnu roku 1902. Dnes je jeho jméno poněkud neprávem opomíjeno, byť Prostějov svého rodáka uznává a Šumperk mu kdysi udělil čestné občanství.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...

Velký obrat Sparty, ztráta Litvínova dál roste. Ve Vítkovicích zkolaboval fanoušek

Karlovarský útočník Haralds Egle před bránou Jakuba Kováře ze Sparty

Kompletní 43. kolo hokejové extraligy přineslo sedm zápasů. Sparta předvedla velký obrat v Karlových Varech a veze dva body za vítězství 4:3 po nájezdech. Liberec porazil Litvínov 4:1, Kladno zdolalo...

Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli....

OBRAZEM: Ledové království Fernstädtové. Fandila jí i parta ve vlajkových overalech

Anna Fernstädtová.

Rozdávala úsměvy, mávala českým fanouškům. Česká královna ledového koryta, skeletonistka Anna Fernstädtová, v pátek závodila naposledy před zimní olympiádou. V příhraničním německém Altenbergu, který...

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

Prostějovský rodák byl expertem monarchie na školství a málem i ministrem

Rodák z Prostějova Adolf Beer byl celkem čtyřikrát zvolen poslancem parlamentu...

Příští měsíc uplyne 195 let od narození význačného prostějovského rodáka, historika a pedagoga Adolfa Beera. Ten se na univerzitách v Praze, Berlíně či Vídni připravil na politickou kariéru, která...

25. ledna 2026  6:57

Užívám si, že jsme první. Knotek o partě ve Slavii i vzpomínkách na Olomouc

Jan Knotek v dresu Olomouce.

V létě 2025 změnil dres po dlouhých dvanácti sezonách mezi kohouty, ve kterých Jan Knotek zažil postup, baráže nebo boj s Plzní v sedmém utkání čtvrtfinále. Ve 38 letech podepsal smlouvu ve svém...

24. ledna 2026  10:51

Prezident nad propastí. Pavel si vyšlápl do Hranic, láká k výletu na Olomoucko

Krkolomný terén absolvoval prezident Petr Pavel během svého turistického...

Prezident Petr Pavel nezůstává jen za kancelářským stolem. Během návštěvy Olomouckého kraje vyrazil k Hranické propasti, která se pyšní titulem nejhlubší zatopené jeskyně světa, a prohlédl si i...

24. ledna 2026

Vedení Olomouce schválilo opravy komunikací za více než 140 milionů korun

Budova radnice na olomouckém Horním náměstí

Jako jednu ze zásadních priorit do roku 2026 si město Olomouc určilo opravy komunikací. Vyčlenilo na ně zhruba 143 milionů korun. Pokud získá do rozpočtu další peníze, má i záložní variantu. Velký...

24. ledna 2026  7:14

Koně pacientům něco předávají. Až z toho mrazí, říká hipoterapeutka

Premium
Seniorka hladí koně při hipoterapii. Na malém snímku psycholožka Klára...

Od útlého věku se pohybovala mezi koňmi, později se rozhodla propojit lásku ke zvířatům s odbornou terapií a pomáhat tak nemocným a seniorům. Psycholožka Klára Kubíčková z Přestavlk na Olomoucku s...

23. ledna 2026

V Olomouckém kraji to klouzalo. Srazilo se několik aut, na ledovce uvázl autobus

Nehoda mezi obcemi Hněvotín a Lutín na Olomoucku, kde se střetlo osm aut. (23....

Maximálně opatrní museli být v pátek řidiči při cestách v Olomouckém kraji. Kromě Šumperska, kde začalo mrholit časně ráno, hlásili problémy kvůli ledovce řidiči také na Olomoucku a Prostějovsku....

23. ledna 2026  9:01,  aktualizováno  16:18

Policie obvinila muže z Prostějovska za výhrůžný komentář na adresu prezidenta

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Policisté obvinili osmapadesátiletého muže z nebezpečného vyhrožování. Na internetu zveřejnil výhružný komentář, který vzbuzoval obavu o zdraví či život prezidenta, uvedla policie na síti X. Muž...

22. ledna 2026  11:28,  aktualizováno  23. 1. 15:57

Pavel vysvětlil, za jakých okolností by znovu kandidoval na Hrad

Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci v Prostějově. Vlevo hejtman...

Druhým dnem pokračuje návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. Odpoledne v Prostějově odpovídal na dotazy novinářů. Mimo jiné zopakoval, že čtyři L-159 může ČR podle něj bez vážného...

23. ledna 2026,  aktualizováno  15:41

Řidička neoškrábala sklo, kvůli špatnému výhledu převrátila auto na střechu

Řidička skončila s autem po nehodě v Bernarticích na střeše. (22. ledna 2026)

Devatenáctiletá řidička si před jízdou vůz řádně neočistila a námraza na čelním skle jí bránila ve výhledu. U jednoho z domů vyjela mimo silnici na trávník, kde auto narazilo do volně ležícího...

23. ledna 2026  14:32

Muž napadl bratra i matku a vyhrožoval jim zabitím, pak najížděl na policistu

Agresor ujel s tímto autem, kterým najížděl i na policisty.

Svou matku, bratra a mladou ženu podle kriminalistů tento týden napadl v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku osmadvacetiletý muž. Také jim vyhrožoval zabitím a podpálením domu, až se vrátí. Podle...

23. ledna 2026  13:56

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Bude tu smetiště, vadí části Prostějovanů plán zdvojnásobit provoz vrakoviště

Ilustrační snímek

Nesouhlas části obyvatel vyvolal plán firmy provozující vrakoviště za prostějovským vlakovým nádražím zdvojnásobit kapacitu. Lidé, kteří se obávají zvýšeného hluku a znečištění, teď mají možnost...

23. ledna 2026  11:17

Svezte se nostalgickými a zážitkovými vlaky, máme jejich soupis

Aktualizujeme
Motorový vůz M152.0617 před výtopnou v Kořenově

Máte rádi vlaky a chcete zažít něco extra? Vyzkoušejte mimořádné nostalgické a zážitkové jízdy. Po celý rok vám budeme přinášet aktualizovaný seznam železniční akcí. Můžete si vybrat mezi motorovými...

1. září 2021,  aktualizováno  23. 1. 10:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.