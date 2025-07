20:00

Na těle má vytetovaný ostnatý drát i symbol křesťanství a také nápis „Nikdy nezapomeň na to, kdo jsi“. Na Bohumila Krejsu to sedí. Čtrnáct let si odseděl ve vězení za drogové delikty, roky „venku“ pak, jak sám říká, profetoval. „Pervitin jsem vařil i bral, byl jsem ztracený případ,“ ohlíží se nyní vyléčený narkoman a vystudovaný adiktolog.