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Když menstruační bolesti vyřadí ženu ze života, má to příčinu, říká gynekolog

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  20:00
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Vedoucí lékař Centra asistované reprodukce a ambulantního úseku Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Ondřej Malchar. | foto: Hana DočkalováMAFRA

Silné menstruační bolesti, nadměrné krvácení nebo potíže s otěhotněním. I tak se může projevovat adenomyóza, velmi nepříjemné gynekologické onemocnění, o kterém se na rozdíl od endometriózy příliš nemluví. Některé pacientky přitom s obtížemi žijí dlouhé roky, než se dozvědí jejich skutečnou příčinu. Podle Ondřeje Malchara z Porodnicko-gynekologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc je jich dokonce většina.

O endometrióze se v posledních letech mluví stále častěji, pojem adenomyóza ale řada žen vůbec nezná. Co přesně toto onemocnění znamená a čím se od endometriózy liší?
Adenomyóza je onemocnění, při němž se buňky velmi podobné těm, které se běžně nacházejí ve sliznici dělohy, vyskytují také v děložní svalovině. Od endometriózy (chronické, hormonálně závislé gynekologické onemocnění, při němž se tkáň podobná děložní sliznici nachází a roste mimo děložní dutinu – pozn. red.) se liší především svým umístěním. Zjednodušeně řečeno, zatímco při endometrióze se podobná tkáň nachází mimo dělohu, při adenomyóze je přímo v její svalovině.

Chirurgický zákrok je náročný a mohl by vést spíše k poškození dělohy než k úlevě od obtíží.

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