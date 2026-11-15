O endometrióze se v posledních letech mluví stále častěji, pojem adenomyóza ale řada žen vůbec nezná. Co přesně toto onemocnění znamená a čím se od endometriózy liší?
Adenomyóza je onemocnění, při němž se buňky velmi podobné těm, které se běžně nacházejí ve sliznici dělohy, vyskytují také v děložní svalovině. Od endometriózy (chronické, hormonálně závislé gynekologické onemocnění, při němž se tkáň podobná děložní sliznici nachází a roste mimo děložní dutinu – pozn. red.) se liší především svým umístěním. Zjednodušeně řečeno, zatímco při endometrióze se podobná tkáň nachází mimo dělohu, při adenomyóze je přímo v její svalovině.
Chirurgický zákrok je náročný a mohl by vést spíše k poškození dělohy než k úlevě od obtíží.