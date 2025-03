Jak funguje srdce? V Olomouci vyrobili jeho obří 3D model, doplní mozek i oko

Model lidského srdce z Olomouce má posloužit hlubšímu pochopení kardiovaskulárního systému lidského těla.

„Vznikl ve spolupráci se studentkou medicíny Ninou Kadášovou a Nadačním fondem UP. Obří model srdce od března rozšířil rodinu nadrozměrných exponátů mozku, oka a lidské kůže v expozici Rozum v hrsti v olomoucké Pevnosti poznání,“ vysvětlil mluvčí univerzity Egon Havrlant.

3D model, který tradičně vznikal v pevnostních dílnách, umožní všem návštěvníkům prozkoumat různorodé srdeční funkce.

„Změřit si vlastní tep nebo sledovat, jak se šíří elektrický signál v převodovém systému srdce, který řídí srdeční stahy. Názorně také ukáže, jak vzniká závažné onemocnění infarkt myokardu,“ popsal mluvčí.

Autorkou nápadu na interaktivní model srdce je Nina Kadášová, studentka medicíny na Přírodovědecké fakultě UP. V roce 2024 se umístila mezi deseti nejlepšími účastníky českého finále mezinárodní soutěže FameLab – Talking Science. Její nápad finančně zaštítil Nadační fond UP, který dlouhodobě podporuje vědecko-výzkumné a umělecké aktivity studentů.

„Model srdce je tvořen polystyrenovou konstrukcí, která je protkána několika metry LED pásků a kryta epoxidovou vrstvu a barvou. Výroba modelu trvala přibližně tři měsíce a započala 3D skenováním malého modelu srdce,“ uvedl programový ředitel Pevnosti poznání Roman Chvátal.

Vizualizace jsou tvořeny prostřednictvím LED pásků, které simulují převodní systém srdeční nebo tok krve v koronárních cévách. „Vypnutím části LED podsvícení model simuluje přerušení toku krve v části koronárních cév, tedy infarkt myokardu,“ doplnil Chvátal.

„Napadlo mne vytvořit něco, co by zanechalo odkaz – a to s ohledem na to, že kardiovaskulární problémy tvoří majoritu v počtu úmrtí v České republice,“ řekla autorka modelu Nina Kadášová.

Nejsložitější bylo podle ní sehnat na nápad peníze, protože model obsahuje řadu technických náležitostí. „Podporu jsme nakonec získali v rámci Nadačního fondu Univerzity Palackého. Poté přišla na řadu samotná technika. Výsledek vypadá krásně, funguje tak, jak má a slouží pro edukační účely,“ doplnila Kadášová.

Exponát srdce se stal jedním z programových lákadel akce nazvané Veletrh zdraví ve dnech 14. a 15. března v Pevnosti poznání. „Návštěvníci nahlédnou do útrob lidského těla v digitálním planetáriu, vyzkouší si kardiopulmonální resuscitaci prostřednictvím špičkových VR headsetů a figurín a díky novému exponátu odhalí, jak funguje srdce,“ naznačil Havrlant.

„Veletrh zdraví je skvělou synergií osvěty, prevence, popularizace a propagace našich partnerů, kteří výrazně přispívají k ochraně veřejného zdraví. S Nemocnicí Šumperk a MAPO care Olomouc si návštěvníci mohou nechat vyšetřit pigmentová znaménka a stanoviště Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc jim umožní seznámit se s možností dárcovství krve,“ uvedl Roman Chvátal, programový ředitel Pevnosti poznání.