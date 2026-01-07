Bude mít Olomouc novou arénu? Rok 2026 přináší rozhodnutí, soudy i koncert Smokie

Ondřej Zuntych
  7:59
Přerovany letos čekají oslavy významného výročí, na své si přijdou také vyznavači sportu, hudební fanoušci se mohou těšit na řadu koncertů. Voliči také rozhodnou o nové podobě vedení radnic. Redakce iDNES.cz přináší přehled významných událostí Olomouckého kraje, které přinese rok 2026.
Zchátralý zimní stadion v Olomouci zvaný Plechárna je největší ostudou Olomouce.

Křest přerovského kalendáře na rok 2026
Věž Staré radnice v Hranicích na Přerovsku projde opravou. Po ní získá i novou...
Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u...
Přerov slaví výročí

Nový rok je významný pro město Přerov, které si letos připomene 770 let od založení. Prvním krokem bylo představení sady kalendářů, které ukazují historické pohlednice zachycující proměnu města od dob Rakouska-Uherska až po první republiku. Nejstarší snímek ukazuje Masarykovo náměstí v roce 1898.

Kalendář Přerova na rok 2026 bude tvořen historickými pohlednicemi

Šlo o kartel, nebo ne?

V prvním měsíci roku 2026 otevře olomoucký krajský soud vrácenou kauzu IT zakázek, má vynést rozsudek. Jednání je nařízeno na 28. a 29. ledna. V plánu je podle soudce velice krátké doplnění dokazování a pravděpodobně na konci druhého jednacího dne závěrečné návrhy a rozhodnutí.

Zleva obžalovaní Josef Tesařík, Michal Tesařík a David Tesařík 28. dubna 2023 u Krajského soudu Olomouc, který se zabýval případem údajně zmanipulovaných veřejných zakázek na informační systémy. V případu bylo obžalováno 24 lidí a dvě firmy.

Případ se týká veřejných zakázek na informační systémy, obžalobě čelí 24 lidí a dvě firmy. Soud je v dubnu 2023 obžaloby zprostil, případ mu ale letos vrátil Vrchní soud v Olomouci.

Vrchní soud zrušil zprošťující verdikt v kauze IT zakázek, obžalobě čelí 24 lidí

Sigma v Evropě i na jaře

Fotbalová Sigma Olomouc se vlastním přičiněním i díky příznivým výsledkům v souběžně hraných zápasech skupinové fáze dostala jako poslední postupující tým do jarní části Konferenční ligy.

Fotbalisté Sigmy si zprvu mysleli, že nepostupují. Opak byl pravdou.

Za soupeře bude mít švýcarské Lausanne, nebo účastníka anglické Premier League Crystal Palace. První ze dvou zápasů se bude hrát 19. února. Soupeře olomouckých fotbalistů určí los 16. ledna.

Šílenost v Olomouci, Sigma postupuje díky gólu soka ze 105. minuty

Rozhodování o aréně

Olomoucké zastupitelstvo by mohlo v březnu rozhodnout, zda bude mít zájem posunout se blíž k využití nabídky developera Richarda Morávka postavit ve městě multifunkční arénu, ve které by hrál domácí zápasy tamní hokejový klub.

Hala v lokalitě Nová Velkomoravská by představovala zázemí i pro kulturní akce. Za to by radnice měla firmě třicet let posílat 43,7 milionu korun ročně. Přiměřenost podpory by ještě musel posvětit notifikační proces Evropské komise. Finální verdikt tedy na jaře ještě nepadne.

Mora balancuje na hraně sestupu, chystanou stavbu nové arény to však nezbrzdí

Nová malá hala

Po konci hokejové sezony má dojít na odloženou demolici malé haly vedle současného zimního stadionu v centru Olomouce. Na jejím místě vznikne za zhruba čtvrt miliardy korun novostavba, díky níž získá město druhou ledovou plochu.

Olomouc vyřizuje povolení pro malou hokejovou halu, bude stát až čtvrt miliardy

Start Zeleného města

Na jaře může začít výstavba křižovatky v Pražské ulici v Olomouci, která bude předzvěstí výstavby lokality se stovkami bytů v příštím desetiletí. Plánovaná čtvrť na polích na okraji městské části Řepčín dostala název Green City (Zelené město), mají tam vzniknout dva tisíce bytů.

V Olomouci přibudou tisíce nových bytů, kvůli ceně za metr budou spíše menší

Rozjezd festivalové sezony: Yolo fest

Zkraje festivalové sezony hostí 29. a 30. května olomoucká Korunní pevnůstka Yolo fest, návštěvníky potěší populární kapely Dymytry, Divokej Bill, Olympic, Wohnout či písničkář Tomáš Klus. Vstupenky nyní stojí 1 290 korun na oba dny.

Kapela Dymytry.

Rekord trati odolává

Olomoucký půlmaraton má termín 13. června. Večerní start z Horního náměstí opět zaplní centrum města, celkem všechny běžecké kategorie 16. ročníku nabízejí 11 tisíc míst. Traťový rekord hlavního závodu zatím drží Keňané Stephen Kiprop (1:00:15) a Mary Keitanyová (1:06:38).

Mattoni 1/2Maraton Olomouc

Otevře přerovský úřad

Nové reprezentativní sídlo magistrátu vzniká už od ledna 2024 na přerovském náměstí T. G. Masaryka, kde dělníci přestavují bývalou budovu Emosu.

Stěhování úředníků z budovy Emos v Přerově.

Náklady na rekonstrukci brownfieldu, který dlouhé roky představoval ostudu města, dosáhly už 319 milionů korun bez DPH. V létě se tam přestěhuje 130 úředníků různých agend. Pod střechou otevře rovněž kavárna.

Klimatizace pro důchodce, oprava mostu i bytů. Přerov odtajnil investice na příští rok

Největší profesionální závod zvedl kategorii

Vrchol domácí cyklistické sezony se letos opět pojede částečně i v Olomouckém kraji. Největší tuzemský etapový závod má termín 13. až 16. srpna a cyklisty by měla podle organizátorů prověřit místa jako Červenohorské sedlo, Rejvíz či Dlouhé stráně.

Cyklisté se řadí na start 4. etapy Czech Tour v Kroměříži.

Organizátorům se znovu podařilo posunout závod výš v mezinárodní hierarchii a od roku 2026 bude součástí kalendáře UCI ProSeries. V horizontu tří let chtějí pořadatelé dosáhnout na nejvyšší kategorii WorldTour.

Praha si takový závod zaslouží, těší Königa start Czech Tour v metropoli

Práce na dálnici D55 směrem na Přerov

Ředitelství silnic a dálnic chce v druhé polovině roku zahájit práce na úseku dálnice D55 mezi Kokory a Přerovem. Už má stavební povolení a ŘSD vypsalo výběrové řízení na zhotovitele, pozemky již má stát vykoupené. Archeologické průzkumy mají skončit v první půlce roku.

Dálnice D1 je po téměř 60 letech kompletně hotová. Otevřeli poslední úsek

Volební říjen

I rok 2026 bude v Česku volební. Lidé budou v pátek 9. a v sobotu 10. října rozhodovat o složení obecních zastupitelstev. Volby s dopadem na složení radnic budou společné s hlasováním o reprezentantech v Senátu, v kraji se budou týkat volebního obvodu 63 Přerov a 66 Olomouc (dnes je zastupují senátoři Jitka Seitlová z KDU-ČSL a nezařazený Marek Ošťádal).

Marek Ošťádal (STAN)

Prostějov: jediná krajská zastávka Kabátů

Ze 17 českých halových koncertů odehraje kapela Kabát i jeden v Olomouckém kraji, a to v Prostějově. Na zimním stadionu bude mít zastávku ve čtvrtek 29. října. Lístky jsou v předprodeji k dostání za 620 korun.

Budvar aréna hostila i velké koncerty. Hráli tam třeba Kabáti.

Očekávané soudy

K soudu by se mohly dostat některé případy loňských vražd. Celorepublikově sledovaná je například kauza vězně propuštěného na podmínku z mírovské věznice, který po 22 dnech na svobodě připravil brutálním způsobem o život svou družku.

Ve vazbě čeká na rozsudek také střelec z paneláku na přerovském sídlišti. V Bystročicích na Olomoucku zase muž ubodal svého spícího bratra, v Dlouhé Loučce na Olomoucku zabíjel z malicherných příčin nožem čerstvě plnoletý mladík.

Z vraždy matky obvinili 18letou dívku, podle policie střílela kvůli majetku

V Bohuňovicích na Olomoucku osmnáctiletá dívka zastřelila matku a zranila otce, policie obvinila i jejího přítele. V roce 2025 zažil region 13 vražd, je to víc než dvojnásobek oproti loňsku.

Obří žraločí akvárium

Letos by měla začít stavba vzdělávacího centra olomoucké zoologické zahrady Loděnka. Jeho součástí má být kromě přednáškového sálu a učeben hlubinné akvárium pro žraloky s objemem 350 tisíc litrů vody, což z něj udělá největší mořské akvárium v České republice. Centrum má být hotové na přelomu let 2026 a 2027.

Zoo chystá největší žraločí hlubinné akvárium v Česku, ukáže i rejnoky a trnuchy

Smokie v Olomouci

Glamrocková britská skupina Smokie zahraje 12. prosince na olomouckém výstavišti. Koncert v pavilonu A je součástí světového turné Greatest Hits World Tour. Pořadatelé avizují, že zazní nesmrtelné songy jako Don’t Play Your Rock ’n’ Roll to Me, Living Next Door to Alice nebo Oh Carol, tedy skladby, které znají celé generace a které se dodnes hrají v rádiích.

Glamrocková formace Smokie opět vystoupí v Česku

