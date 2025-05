„Byla to blbá noc. Po úžasném koncertě na majálesu v Pardubicích jsme sedli do dodávky a Tomáše (Poláka – pozn. red.) najednou začala bolet noha. Bolela čím dál víc, natékala pořád víc, po chvíli už skučel bolestí. Našli jsme nejbližší nemocnici. Bohužel, nejblíž byla ta v městečku Ústí nad Orlicí,“ popsala skupina na svém profilu.

V prázdné čekárně urgentního příjmu čekali hodinu a půl, než dorazil lékař. „Na plášti měl sice cedulku s nápisem MUDr..., ale lékař to být nemohl,“ vylíčili s tím, že se lékař do Tomáše Poláka zhurta pustil.

„Co chcete? Chcete berle, abyste mohl machrovat před holkama, nebo o co vám jde? Jestli vás bolí noha, řešte se svým ortopedem a neotravujte na pohotovosti,“ popsali muzikanti na Facebooku lékařovu reakci.

„Měli jsme sice už jenom slabou hodinku do Šumperka, ale brácha tu bolest už nemohl vydržet, takže jsme využili špitálu v Ústí nad Orlicí, ale byla to naprostá hrůza. Proto jsme to taky dali ven, protože takové chování lékaře, byť je to prý skvělý operatér, je naprosto přes čáru,“ řekl k incidentu zpěvákův bratr a kolega z kapely Ondřej Polák.

Podle něho je to snad poprvé, kdy si kapela na něco stěžuje. „I když ne všechno je vždycky v pořádku, na nic nenadáváme, nestěžujeme si, ale tady jsme museli udělat výjimku, protože to přesáhlo všechny meze,“ dodal.

Po zdrcující kritice lékaře ústecké nemocnice „Radečci“ neočekávají, že by je do Ústí nad Orlicí někdo pozval na koncert. „Paradox ale je, že 2. června se vracíme ‚na místo činu‘ a vystupujeme tam na městských slavnostech,“ sdělil Ondřej Polák.

„Nechceme do detailu rozvádět jeho chování, ale nikdo z nás nezažil tak zkaženého člověka, natož doktora. Tři členové naší kapely mají rodiče zdravotníky, takže chápeme, jak je to těžká práce a jak je složité vyjít s některými pacienty. Ale to, co předvedl tenhle lékař, bylo daleko za hranou a hlavně Tomášovi odmítl pomoci. Nemocnice v Ústí nad Orlicí selhala v poskytování základní zdravotní péče,“ shodli se muzikanti.

„O Tomáše máme dál strach, teď už je v péči lékařů v Šumperku a vypadá to na vážnější problém. Zdravíme na dálku lékaře z Ústí nad Orlicí a nabízíme mu práci bedňáka, třeba by ho bavila víc než předstírat, že pomáhá lidem,“ dodali muzikanti.

Nemocnice incident prošetřuje

Na základě podnětu ze sociálních sítí, kde si na svých profilech hudební skupina O5 a Radeček stěžovala na návštěvu Orlickoústecké nemocnice, se celá událost prošetřuje.

„Nastalá situace nás velmi mrzí a panu Polákovi se omlouváme. Bylo by nám však velmi líto, kdyby tato událost měla obecný dopad na zaměstnance Orlickoústecké nemocnice, kteří zde každý den pečují o své pacienty a dělají pro ně maximum,“ vyjádřila mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová.

„Podnět prošetřujeme stejným způsobem jako oficiálně podanou stížnost. V naší společnosti platí etický kodex, který je závazný pro všechny naše zaměstnance. Potvrdí-li se uvedené skutečnosti, vyvodíme z nich patřičné důsledky,“ podotkla.

„V tuto chvíli je věc v šetření a nejsem schopna sdělit víc, než je ve včerejší reakci na Facebooku Nemocnice Pardubického kraje,“ uvedla v pondělí mluvčí Semrádová.

Solidarita fanoušků

„Chci vám všem moc poděkovat za vaše zprávy a podporu. Moc si toho vážím. Děkuju taky všem pracovníkům Nemocnice Šumperk, se kterými jsem se potkal. Díky za vaši péči a přístup, byli jste skvělí a díky vám bude noha brzy v pořádku,“ uvedl na Facebooku skupiny zpěvák Tomáš Polák.

„Chci ale poděkovat i všem těm bezvadným a hodným lidem v ústeckoorlické nemocnice, kteří byli na příjmu a na rentgenu. Vy za svého kolegu nemůžete. Takže díky,“ doplnil.