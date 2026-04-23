Olomoucký volejbal možná skončí, připustil předseda. Leda by se našel sponzor

Václav Havlíček
  10:18
V sobotu server iDNES.cz informoval o finančních problémech volejbalové Olomouce, které mohou tradiční extraligový celek existenčně ohrozit. Předseda klubu Jiří Zemánek nově připustil, že klub možná zanikne. Již za dva týdny bude potřeba doložit první dokumenty k tomu, aby jednotlivé kluby mohly získat povolení hrát nejvyšší soutěž i v příští sezoně. Mezi náležitosti, které se dokládají, patří i podepsaná bezdlužnost od hráček.
Momentka ze zápasu play down mezi Olomoucí (v bílém) a Prostějovem | foto: ČVF

Momentka z extraligového utkání Liberec - Olomouc
Olomoucké volejbalistky se radují z postupu do extraligového finále.
Olomoucké libero Barbora Chaloupková se raduje z vyhraného bodu.
Liberecká Lucie Šulcová smečuje v utkání proti Olomouci.
8 fotografií

Některé z nich ale podle informací iDNES.cz v tuhle dobu postrádají až tři platy. „Pokud se do dvou týdnů, kdy je potřeba doložit první dokumenty pro nadcházející licenční řízení, nepodaří pro náš klub sehnat strategického partnera, budeme zvažovat buď pokračování v nižší ligové soutěži, nebo úplné ukončení činnosti v ženské kategorii,“ připustil předseda Zemánek.

„Závazky, které má olomoucký volejbalový klub vůči jiným subjektům a které vznikly z provozních důvodů, budou co možná nejdříve uhrazeny, stejně jako tomu bylo doposud vždy v minulosti. Některé z nich už byly v těchto dnech zdárně vyřešeny,“ tvrdí Zemánek.

Předseda uvedl, že současná výše finanční podpory od státních, samosprávných či soukromých partnerů nedokáže pokrýt veškeré náklady klubu.

„Za přízeň jim velmi děkuji, bohužel výše podpory nám nadále neumožňuje pokračovat v působení družstva žen v extraligové soutěži,“ sdělil. Pozitivem je podle něj alespoň zachování mládeže. „Činnost mládežnických družstev pod hlavičkou klubu bude určitě pokračovat. Zároveň se 12. května sejde členská schůze spolku, která bude volit nový výbor klubu včetně předsedy,“ uzavřel Zemánek.

Olomouc je tradiční celek nejvyšší soutěže a její pětinásobný vítěz. Hanačky opanovaly extraligu naposledy v roce 2019. Loni dosáhly na stříbro.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Olomoucký volejbal možná skončí, připustil předseda. Leda by se našel sponzor

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.