Některé z nich ale podle informací iDNES.cz v tuhle dobu postrádají až tři platy. „Pokud se do dvou týdnů, kdy je potřeba doložit první dokumenty pro nadcházející licenční řízení, nepodaří pro náš klub sehnat strategického partnera, budeme zvažovat buď pokračování v nižší ligové soutěži, nebo úplné ukončení činnosti v ženské kategorii,“ připustil předseda Zemánek.
„Závazky, které má olomoucký volejbalový klub vůči jiným subjektům a které vznikly z provozních důvodů, budou co možná nejdříve uhrazeny, stejně jako tomu bylo doposud vždy v minulosti. Některé z nich už byly v těchto dnech zdárně vyřešeny,“ tvrdí Zemánek.
Olomoucký volejbal v krizi, klub prý dluží peníze. Skončí? Nemusel by získat licenci
Předseda uvedl, že současná výše finanční podpory od státních, samosprávných či soukromých partnerů nedokáže pokrýt veškeré náklady klubu.
„Za přízeň jim velmi děkuji, bohužel výše podpory nám nadále neumožňuje pokračovat v působení družstva žen v extraligové soutěži,“ sdělil. Pozitivem je podle něj alespoň zachování mládeže. „Činnost mládežnických družstev pod hlavičkou klubu bude určitě pokračovat. Zároveň se 12. května sejde členská schůze spolku, která bude volit nový výbor klubu včetně předsedy,“ uzavřel Zemánek.
Olomouc je tradiční celek nejvyšší soutěže a její pětinásobný vítěz. Hanačky opanovaly extraligu naposledy v roce 2019. Loni dosáhly na stříbro.