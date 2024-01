Fotbalistům Sigmy se vrací Růsek. V pondělí odlétají na soustředění na Maltu

Pospíšil: „Věřím, že budu nositel naší kvality“ Z polské Jagiellonie přicházel jako zvučná. Přesto záložník Martin Pospíšil do několika zápasů podzimní části Fortuna:ligy nastupoval až z lavičky. V systému fotbalové Sigmy pro něj nebylo místo. „Začátek byl nad míru dobrý, pak jsem si sám na sebe vytvořil asi větší očekávání a vím, že křivka šla dolů,“ říká Pospíšil. Jak teď vnímáte svoji pozici?

Ze sestavy jsem vypadával i kvůli menším zdravotním problémům, což se taky moc neví. Trenér se mnou hodně komunikuje, vždy se snažíme najít nejlepší řešení. Samozřejmě, v některých zápasech, když jsem byl zdravý, jsem si myslel, že mám hrát od začátku, ale nehrál jsem. Nicméně do toho teď nechci zabředávat. Jaké tedy máte od sebe očekávání nyní?

Teď jsem nachystaný tak, že si svoji pozici vybojuji zpátky. Od nového roku chci ukázat nejlepší verzi mě. A věřím, že budu nositel naší kvality. Možná vám ještě trenéři nenašli roli.

Ze začátku to fungovalo, ale pak si na mě soupeři začali dávat větší pozor. Přeci jen, když jsem se vrátil, bylo to po pár letech, takže jsem nebyl tolik na očích. Ale teď ke konci jsem si všimli, že mi kolikrát v zápasech pořád někdo běhal za zadkem, už se na mě začali obránci zaměřovat jinak. Musím se s tím smířit, vím, že v některých zápasech jsem nebyl až tolik ve hře. Teď ale uvidíte Martina Pospíšila takového, jaký byl, když se vracel. Trenér Jílek mluvil o první šestce jako o cíli. Čeho chcete dosáhnout vy?

Očekávám, že budeme hrát o pohárové příčky. Když jsem se vracel, říkal jsem, že chci se Sigmou úspěch. A myslím, že pohárová Evropa je pro nás meta. Kvalitní tým na to máme. Stihl jste si vůbec užít svátky?

Volno bylo krátké, přišlo mi, jako kdyby žádné nebylo (smích). Byly Vánoce, takže to je objíždění po rodinách, ale snažili jsme se maximálně nabrat energii. Myslím, že se to povedlo. Fotbalista, když si může dopřát, tak jenom v zimě, nebo v létě.