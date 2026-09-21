Chystá Sigma C-tým? Zahájila spolupráci se svým přemožitelem, už hrál i manažer

„FK Nové Sady Olomouc a SK Sigma Olomouc zahajují spolupráci v oblasti mužského fotbalu. Jejím prvním krokem bude okamžité posílení A-týmu Nových Sadů o několik hráčů Sigmy a změna v realizačním týmu. Výhledově může spolupráce od sezony 2027/2028 vyústit ve společný projekt mužstva, které by působilo ve 4. lize,“ uvedly v prohlášení Nové Sady.
Uvažuje se tak, že by Sigma z Nových Sadů udělala svůj C-tým, který má například pražská Slavia. Důvod? Hráči kolem 18. roku života už nehrají v dorostenecké kategorii, ale rovnou si zvykají na mužský fotbal.
„Čtvrtá liga je na tohle ideální. Necháte hrát mladé kluky, aby si oťukali dospělý fotbal,“ prohlásil v nedávném rozhovoru pro iDNES Premium bývalý reprezentant a hráč Sigmy Olomouc Roman Hubník, který momentálně dělá sportovního ředitele ve čtvrtoligovém Zábřehu.
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I tam posílá Olomouc své mládežníky, aby se takříkajíc rozkoukali.
Ale spolupráce s Novými Sady bude ještě intenzivnější.
Například v sobotu nastoupil za družstvo Sadů obránce Lukáš Vraštil, v současnosti jeden z manažerů Sigmy, který teprve letos v zimě ukončil profesionální kariéru. Vraštil ihned gólem přispěl k remíze 1:1 s B-týmem Prostějova, pro Nové Sady šlo o první bod v sedmém kole nové sezony.
Kapitána v neděli dělal Filip Rydval, asistent trenéra Sigmy Pavla Hapala. O týden předtím nastoupil za Nové Sady také šéf kondiční přípravy Sigmy Patrik Kmínek.
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„Pro mě už jsou to všechno hráči Nových Sadů. Nově vznikající tým budujeme tak, aby se hráči co nejdříve poznali jak na hřišti, tak i lidsky a aby mezi nimi co nejrychleji vznikla součinnost podle našich představ. Hlavně chceme vrátit diváky na fotbalový stadion, aby viděli, že každý hráč nechá na hřišti všechno pro dobrý výsledek,“ prohlásil nový trenér Sadů Petr Kobylík, který rovněž přišel ze Sigmy.
„Do nové sezony vstoupili s výrazně obměněným kádrem a se snahou dát větší prostor vlastním odchovancům.Tento sportovní záměr se nám zatím nedaří naplňovat podle představ a A-tým v současnosti neprochází jednoduchým obdobím. I proto jsme se rozhodli nabídku Sigmy vážně projednat a hledat řešení, které pomůže současně oba celkům,“ uvedly Nové Sady.
Sigmě ze spolupráce vyplyne ještě jedna výhoda – od sezony 2027/28 totiž dojde k restrukturalizaci dorosteneckých soutěží, Fotbalová asociace ČR už nepočítá s kategorií U18, která u všech ligových celků hrávala v druhé nejvyšší soutěži staršího dorostu. První dorostenecké ligy se ovšem budou rozšiřovat.
„Sigma proto, podobně jako některé další přední české kluby, hledá vhodný model pro další sportovní rozvoj hráčů přecházejících z dorosteneckého do mužského fotbalu. Jednou z cest je vytvoření C-týmu mužů, ve kterém by dostávali významný prostor především mladí hráči kolem věku U18. Vedle nich by tým mohl sloužit také hráčům kategorií U19, případně dalším fotbalistům Sigmy, kteří potřebují pravidelné herní vytížení nebo návrat do zápasového rytmu,“ píše se v prohlášení Nových Sadů.
Zapřísáhlí fanoušci menšího olomouckého celku smutnit nemusí. Ani případné vytvoření Sigmy C by neznamenalo zánik tradiční značky, která pod názvem SK Haná Novosady fungovala už v roce 1920. Novým Sadům by zůstaly nadále mládežnické soutěže či jejich B-tým.