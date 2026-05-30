Jak vidíte uplynulý ročník české ligy?
Hodnocení sezony jako celku je těžké. Byli jsme v Evropě, většina z nás zažívala poprvé program, kdy jsme museli přepínat mezi soutěžemi. Myslím, že jsme si vedli docela dobře. Bohužel se nám ale nepovedlo postoupit do skupiny o titul, a to nás moc mrzí. A dvojnásob z toho důvodu, že to bylo v našich silách. Bohužel jsme nezvládli hned několik zápasů, které jsme zvládnout měli.
Zastavme se u pohárové Evropy, jejíž skupinovou fázi hrála Sigma poprvé v historii. Jak na evropské tažení budete vzpomínat?
Jenom v tom nejlepším. Byly to fantastické zkušenosti, z nichž budeme moct čerpat v dalších letech. Ať jako jednotliví hráči, nebo jako tým a klub celkově. Věřím, že ostudu jsme určitě neudělali. Uhráli jsme i nějaké body do českého koeficientu. Tuto část sezony určitě můžeme hodnotit kladně.
|
Vodit hráče za ručičku? Už nechci. Šéf Sigmy o chodu klubu i vztazích s fanoušky
Muselo to být silné i z hlediska emocí. Jaký zážitek či zápas vám utkvěl v paměti nejvíce?
Asi zápas v Mohuči. Jednak celkově díky atmosféře na stadionu. A pro mě osobně ještě kvůli speciálnímu momentu na rozcvičce. Když jsme vyběhli z tunelu, náš zaplněný sektor, kde bylo víc než tisíc fanoušků, vyvolával moje jméno. Na to budu vždycky rád vzpomínat.
Bylo osmifinále Konferenční ligy nad plán? Už jen postup z předkola play off skrz švýcarské Lausanne by se dal označit jako infarktový...
Myslím si, že jsme předčili očekávání. Už postup ze základní ligové fáze byl pro nás skvělým úspěchem. Sigma hrála v Evropě po dlouhé době a každý zápas navíc byl pro nás svátek. Soupeři měli vysokou kvalitu, kterou nepotkáváte každý den. Postup z ligové fáze byl dramatický, stejně jako další postup přes Lausanne. S Mohučí jsme dělali, co jsme mohli, ale už to byl soupeř nad naše síly. Na ně už jsme neměli.
S jakými ambicemi bude klub vstupovat do příští sezony? S čím vy osobně budete za rok spokojený?
Budeme chtít skončit co nejvýš, klubové ambice jsou vysoké. Podle mě máme na to, abychom se poprali o postup do evropských pohárů. Osobně bych se chtěl udržet v jednadvacítce a postoupit s ní na Euro.
|
Bývalí hráči o Sigmě: Trenérská změna měla přijít dřív, ten nový musí dostat čas
Sigma prošla doslova obří změnou. Minulé léto do klubu vstoupili noví, bohatí majitelé, kteří se nezdráhají do klubu napumpovat nemalé finanční prostředky. V čem se podle vás klub proměnil za rok nejvíc?
Změn bylo hodně. Určitě máme mnohem širší kádr, vylepšují se podmínky pro přípravu, doplňuje se vybavení. Je těžké vybrat jednu konkrétní věc. Opravdu by se dalo říct, že klub se zlepšuje po všech stránkách.
V souvislosti se zmíněnou proměnou přišla do Sigmy spousta cizinců. Jak zapadli do kabiny a jak se vůbec při tréninku dorozumíváte?
Všechno je bez problémů. Kluci zapadli bez potíží. S komunikací taky není žádný problém, domluvíme se anglicky.
Proč by lidé měli v příští sezoně přijít na Andrův stadion? Na co byste je nalákal?
Určitě můžeme slíbit, že uděláme všechno pro to, abychom naplnili pohárové ambice. Myslím, že máme zajímavý tým, který se v lize může měřit s každým, i s těmi nejsilnějšími mužstvy v lize.