Vynucená pauza zasáhla i českou tradici, národní házená ale zatím nevymírá

Víkendový zápas byl v Kokorách okořeněný tím, že šlo o místní derby se sousedními Nelešovicemi.

„Jsme od sebe dva kilometry. Dobře se známe, ani jedno družstvo nechce postoupit výš, tak jsme se trochu vyhecovali a bylo to fajn. Je škoda, že je situace tak špatná, mládež nemůže sportovat, ale s tím bohužel nic nenaděláme,“ říkal smířeně kokorský trenér František Dostál.

O důvod víc si poslední utkání vychutnat. Slunce se ze všech svých podzimních sil opíralo do zánovního hřiště a do obou vytáhlých branek padaly nůše gólů. Hosté z Nelešovic si nakonec vezli výhru 29:19 a dva body do tabulky okresního přeboru. O ty ale tentokrát tolik nešlo.

„Jsme kamarádi. Ostrá derby tu bývala jindy, když se hrávala první liga. Žeravice, Rokytnice, to bylo lepší na hřiště nelézt, navíc na asfaltu, to jsme chodili s omlácenými boky,“ vzpomíná někdejší ligová opora Kokor a dnes nelešovický kapitán Jaroslav Horák.

Národní házenou táhne v obou vesnicích, v Kokorách totiž trénuje mladší a starší žáky, kteří obstarali pro derby předzápasy.

„Zdůraznil jsem jim, ať si v posledním zápase neudělají ostudu, a asi je to namotivovalo, protože poprvé v sezoně vyhráli, navíc nad Chropyní, s níž dva roky prohráváme,“ směje se Horák.

Sport přilákal dost dětí na vytvoření dvou družstev

Derby mělo i historickou výjimečnost, v minulosti se oba celky v soutěžích příliš nepotkávaly, zatímco Kokory hrávaly 1. a 2. ligu, sedmkrát menší Nelešovice vždy jen nejnižší okres.

Před dvanácti lety ale kokorská mládež bojovala s krizí a po zavedení povinného umělého povrchu pro ligu se v podobné situaci ocitli i muži. Teď je však národní házená v jedné ze svých tradičních bašt opět na vzestupu.

„Před pěti lety jsme s kamarádem mládež obnovili a teď máme mladší a starší žáky i žačky, dorostenky a muže, šest družstev a 70 dětí. Zájem nás těší a doufáme, že se ještě rozrosteme. Snažíme se, aby národní házená žila dál,“ líčí Dostál.

Kluků bylo dokonce v jednu chvíli tolik, že z nich zvládli vytvořili dvě družstva.

„Najednou jich z patnácti bylo pětadvacet, tak jsem je rozdělil a máme mladší žáky kokorské i nelešovické. Za víkend si ale docela užiju, i s muži jsou to vždycky čtyři zápasy,“ říká Horák.

Mají nové hřiště, chystají stavbu tribuny

Jsou to však příjemné starosti. V jiných klubech brečí nad nezájmem dětí, tady by potřebovali víc trenérů.

„Hodně táhne i holky, které na vesnicích obecně nemají tolik příležitostí ke sportu a v národní házené si své místo najdou a baví je,“ všímá si Jaroslav Horák.

V Kokorách dokončili nové hřiště a mají i další velké plány. „Tady na druhé straně má vyrůst čtyřicet metrů dlouhá krytá tribuna se čtyřmi stupínky. A na každé straně osvětlení,“ ukazuje František Dostál.

„V roce 2023 chceme uspořádat mezizemské utkání Čechy – Morava, to budeme totiž slavit 120 let Sokola a 100 let národní házené v obci. Přijdete?“ ptá se ještě při loučení.

Je to ale úplně zbytečná otázka...