Volejbalistky Olomouce vykročily rázně do finále

Olymp včera zdramatizoval v Olomouci jen koncovku úvodní sady, kterou prohrál 26:28. „První set byl velmi vyrovnaný, Olymp hrál obětavě v poli a na nás bylo trochu znát, že jsme měli delší zápasovou pauzu. Hráli jsme opatrně a jako bychom čekali, co se bude dít,“ vypozoroval olomoucký trenér Jiří Teplý. „Postupně jsme se ale rozehrávali a zlepšovali ve všech herních činnostech a s vítězstvím ve třech setech jsem samozřejmě spokojený.“

Na únorové překvapivé vítězství nad suverénkami dlouhodobé části soutěže tentokrát neměl tým Stanislava Mitáče šanci navázat, v dalších setech podlehl Hanačkám rozdílem sedmi a devíti bodů.

„Porážka je dost krutá, a to hlavně kvůli konci druhého a celému třetímu setu. Jeli jsme sem trošku s většími ambicemi hrát dobrý volejbal a soupeře potrápit, ale to se nám dařilo jen v prvním setu,“ uznal Mitáč. „Po vyrovnání v koncovce jsme měli i šance na setbol, jenže jsme je nevyužili. Od druhé sady jsme už hůř přihrávali a to byla hlavní příčina výsledku. Těšíme se na domácí utkání, snad zahrajeme líp.“

Prostějovské obhájkyně titulu zahájily semifinále v Liberci porážkou v tie-breaku 2:3.

„Byla to fantastická bitva hodná semifinále play off, ten zápas měl prostě všechno a pro diváky to bylo krásné představení,“ tvrdil Libor Gálík, trenér Liberce. „V obou týmech předvedly hráčky velmi dobré individuální výkony, a proto ten zápas dospěl až do tie-breaku.“

Liberečanky v letošní extraligové sezoně porazily Prostějova v tie-breaku už třikrát a pátý set zvládly i včera. „V každém setu jsme musely bojovat až do konce a zase to došlo až do tie-breaku. V něm jsme si sice proti Prostějovu vzhledem k minulým výhrám věřily, ale nejlepší by bylo porážet je v klidu dřív než v pátém setu,“ řekla slovenská blokařka Liberce Michaela Candráková. V tie-breaku prohrávaly Liberečanky už 0:3, ale skóre rychle otočily a pak vybojovaly v sérii důležitou první výhru. „Za ten pátý set musím tým opravdu pochválit, protože se pro nás vyvíjel hodně špatně,“ poznamenal Gálík.

Série na tři výhry pokračují v sobotu v Prostějově a v Praze.