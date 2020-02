Taťka měl narozky, chtěl jsem dát gól, přál si Nahodil. Marně

Třiadvacetiletý gólman posedmé v sezoně zůstal nepřekonaný. „Byly určitě zápasy, kdy pro mě bylo lehčí vychytat nulu. Olomouc měla hodně šancí, navíc tam bylo plno střel, které jsem ani neviděl. Musím říci, že kluci při blokování odvedli opravdu skvělou práci.“

Ještě za stavu 0:0 předvedl výborný švih lapačkou proti střele Skladaného, který byl sám mezi kruhy. Klíčový zákrok! „Byl to jeden z těch těžších. Navíc jsme vzápětí vstřelili první gól, to všemu pomohlo,“ oddechl si Frodl.

Nejen Skladaný na něm vyhořel. Také obávaná první olomoucké letka Musil-Nahodil-Klimek narazila.

„Trefovali jsme ho. Nešli jsme do odražených puků, chtěli jsme hrát líp před bránou. Nebyli jsme schopni se dostat k dorážkám, když už mu to vypadlo. Ale moc mu to nevypadávalo, chytal dobře,“ uznal centr Lukáš Nahodil.

Už v páté minutě se protáhl do velké šance, leč bekhendové zakončení Frodl pohotově zlikvidoval.

„Náš útok měl spoustu šancí, ale nebyli jsme schopni dát gól. Vyčítám si všechna střídání, kdy neproměníme možnost. Je to škoda, naše lajna mohla rozhodnout,“ litoval Nahodil, že nerozšířil sezonní sbírku patnácti zásahů, ač si to přál více než jindy. „Taťka měl narozky, chtěl jsem dát gól pro něj, bohužel to nevyšlo, ale i tak: Tati, všechno nejlepší.“

Až když ve druhé třetině vstřelili domácí tři branky, mohl si Frodl trošku vydechnout. „Vnímal jsem, že nějaký polštář ve skóre je. Ale hlavu musí mít každý hráč dobře nastavenou až do poslední vteřiny, zvlášť gólman.

Olomouc bojovala až do konce, pořád puky házela na branku ze všech pozic. Kluci přede mnou podali super výkon, ulehčili mi to,“ zopakoval. ¨

Zatímco Nahodil láteřil: „Zápas se lámal ve druhé třetině. Tlačili jsme, měli jsme loženky, ale neproměnili je a to rozhodlo. Oni dali tři góly, ale nebylo to tak, že by nás vyšachovali. Začalo to naší nemohoucností. První třetina byla vyrovnaná, druhou jsme byli o fous lepší a ve třetí si to už hlídali, k ničemu nás nepustili.“

Tahoun olomoucké ofenzivy jmenoval základní body pro úspěch na ledě třetí Plzně: „V první řadě se musí pohlídat první lajna, každý ví, jak jsou silní, mají výborné přesilovky. Hrají dobře všechny čtyři lajny, ale první je převyšuje, dává nejvíc gólů. A nám se nepovedlo ji pohlídat.“

Olomoučtí tak nenatáhli sérii tří výher a nadále uzavírají elitní desítku. „Nějakou vlnu jsme měli. Není to o přístupu, do každého zápasu jdete s tím, že ho chcete vyhrát. Někdy se to povede, někdy nepovede,“ přemítal Nahodil.

Kohouti drží poslední pozici pro předkolo play off; na jedenácté Vítkovice mají náskok osmi bodů, šest bodů pak ztrácejí na šesté Brno.

„Já se na tabulku moc nedívám, podívám se radši až po 52. kole a doufám, že budeme co nejvýš. Všichni vidíme, že je to kousek jak nahoru, tak dolů. Musíme šlapat za každým bodem,“ velí Nahodil.

Tím spíš, že Hanáky čeká náročný finiš základní části. V pátek doma přivítají první Liberec. „Na závěr máme prakticky to nejlepší, co můžeme potkat,“ kývne Nahodil. Třeba dá tátovi gólový dárek dodatečně.