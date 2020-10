Hanácká výprava má z juniorského MS ve vodním slalomu šest medailí

Díky tomu si Kneblová pověsila na krk hned dvě nejcennější medaile, tu druhou ve společnosti své o dva roky mladší sestry Kláry a další klubové kolegyně Veroniky Janů. Hlídka singlířek byla totiž složená čistě z olomouckých závodnic.

„Po dojezdu jsme vedly, takže jsme měly velkou radost, pak nám tam ale naskočil dotek a my spadly na druhé místo, po chvíli ale penalizace zase zmizela a byly jsme opět zlaté… Bylo to takové trochu zvláštní, tu radost jsme prožily vlastně dvakrát,“ usmívala se mladší ze sester Kneblových Klára a Veronika Janů dodala: „S holkami jsme velké kamarádky, takže je perfektní, že jsme mohly jet spolu. Byl to pro mě první takhle velký závod, ale myslím, že jsme to nakonec všechny zvládly dobře.“

V posledním závodě celého šampionátu si pro svou první velkou medaili dojel kajakář Martin Rudorfer. V tradičně nejobsazenější kategorii se ve finále nevyhnul dvěma dotekům branek, ale manko smazal rychlostí, jež ho vynesla na 2. místo. „O něčem podobném jsem ani nesnil. Když jsem dojel do cíle, tak jsem věděl, že jsem zajel skvělou jízdu, jenže dva doteky jsou hodně. Myslel jsem, že to bude nějaké čtvrté páté místo a i s tím bych byl maximálně spokojený. Medaile je neuvěřitelná,“ jásal Rudorfer.

Se zlatem se vracel z Krakova i singlkanoista Martin Kratochvíl, pro českou juniorskou jedničku to však byla spíše medaile útěchy. V individuálním závodě mu nevyšel pokus o obhajobu stříbra a dojel osmý, chuť si spravil v soutěži hlídek s pražskými parťáky Adamem Králem a Kryštofem Lhotou. „Titul je perfektní, a to hlavně proto, že Adam byl před závody nemocný, a tak jsme spolu hlídky nemohli moc trénovat,“ hodnotil Kratochvíl.