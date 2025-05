Hráči korfbalu končí zápasy na hranici sil. Titul v netradičním sportu slaví na Hané

Sport, který vznikl v Nizozemsku na začátku dvacátého století, z dálky připomíná basketbal. Dva týmy, z nichž je každý tvořen čtyřmi muži a čtyřmi ženami, se snaží naházet co nejvíce míčů do koše bez obroučky. Má to ovšem háček. Hráč, který drží míč, nemůže běhat.

„Korfbal je velice dynamická, intenzivní hra. Dvě holky a dva kluci jenom brání, druhá čtveřice útočí. Po každých dvou bodech se vystřídají. Útok trvá do třiceti sekund, takže když je hra na druhé straně, můžete si oddechnout,“ říká trenér Vosíme.cz Korfbal Prostějov David Konečný.

„Na druhou stranu, hraje se dvakrát dvacet pět minut, takže hráči doopravdy končí na hranici svých sil. Na rozdíl od basketbalu navíc máme omezený počet střídání,“ dodává.

„Když na nás někdo kouká z dálky, řekne si, že to máme jednoduché, protože když je míč na druhé straně odpočíváme. Ale máte krátké a intenzivní intervaly, a když to takhle člověk střídá padesát minut, tak poslední minuty už doopravdy bývají fyzicky i silově náročné,“ přidává se prostějovská korfbalistka Nela Kubů.



„V panice se ke konci zrychluje tempo i rychlost, takže si doopravdy ve vyhrocených zápasech sáhneme na dno,“ potvrzuje Kubů.

Na podzim oslaví s klubem 35. výročí od jeho založení. „Podařilo se nám korfbal navázat na prostějovské reálné gymnázium. Takže tu máme korfbalové kroužky s dlouhou tradicí, děláme nábory. Zároveň v devadesátých letech vzniklo tady v Prostějově silné korfbalové jádro. Ujali jsme se toho takovým stylem, že jsme si dali za cíl vybudovat jeden z největších klubů v Česku,“ líčí Konečný.

Co se členské základny týče, je dnes prostějovský klub po Brně druhý největší. Korfbalistům se daří rozšiřovat sport i do dalších škol či okolí.

„Menší klub vznikl dokonce i v nedalekém Kostelci na Hané,“ pochvaluje si Konečný. „Snažíme se pořád rozšiřovat povědomí o nás, ale teď jsme na takovém dobrém stavu, že už nás začíná limitovat nedostatek trenérů nebo hal. Poslední dva roky jsme na hraně,“ povídá trenér.

Se svým týmem vyhrál v dubnu extraligu, když v napínavém finále Prostějované zdolali do té doby v sezoně neporažené Brno 16:15, ačkoliv o poločase prohrávali o tři body. Titulu se tak Hanáci dočkali po třech letech. K tomu navíc ovládli i evropský turnaj KCL Challenger Final. „Fotbalovou terminologií, je to taková Evropská liga,“ usměje se Konečný.

„Po Lize mistrů druhá nejprestižnější evropská soutěž. Za letošními úspěchy stojí to, že jako klub konečně navazujeme na obrovský mládežnický potenciál. Naši mládežníci dlouhodobě sbírají skvělá umístění a teď už někteří dorostli, což se konečně projevilo i na seniorské úrovni,“ těší Konečného.

I proto se netají svými plány na příští sezonu. Do Prostějova se totiž v únoru opět vrátí nablýskaná Ligu mistrů. „Chceme se znovu poměřit s těmi nejlepšími,“ kývne trenér Prostějova a současně kouč reprezentační devatenáctky.

V hlavní části korfbalové Ligy mistrů bude v novém ročníku zápolit osm týmu. „Takže se poměříme s těmi nejlepšími, nově totiž bude hrát každý s každým. Čeká nás tedy i konfrontace s mistry Belgie nebo Nizozemska. Na to se náš trenér jistě těší,“ zasměje se Kubů.

„Já se toho trošku obávám, soupeři jsou zkušenější, lepší. Ale je to všechno o hlavě,“ ví korfbalistka. V soutěži se dále představí i kluby z Německa, Portugalska, Anglie či Německa, Prostějované nejprestižnější soutěž hráli naposledy v ročníku 2022/23.

Reprezentace sílí. K nejlepším se řadí i Tchaj-wan

Na jednu z nejúspěšnějších sezon v historii klubu navázali i prostějovští dorostenci, kteří po deseti letech vyhráli titul ve své kategorii.

„V posledních letech určitě patříme mezi nejsilnější kluby v republice, teď jsme, řekl bych, druhý největší celek a bude dlouho trvat, než nás někdo dožene. Ale nebylo to tak vždy. Hráli jsme pro zábavu, v úzkém kruhu, většinou jen s kamarády,“ přibližuje Konečný.

Prostějovská Nela Kubů (vlevo) se snaží najít volného spoluhráče.

„My pracujeme hodně s vlastní základou, jsme ryze amatérský sport. Nicméně v posledních letech se nám podařilo zlanařit i dvě tři reprezentační hráčky. Ale pořád to je o nějakých osobních vztazích, že k nám jde hrát holka, která tu má přítele. Není to tak, že bychom někoho přeplatili,“ dodává trenér.

Korfbal se podle něj za poslední roky posunul, kluby už mají lepší zázemí i podmínky. „Posledních pět šest let odvádí Český korfbalový svaz dobrou práci z hlediska rozvoje. Sport se rozšiřuje třeba na Ostravsko, jižní Čechy, Zlínsko… začaly tam vznikat nové kluby. Podobně jako u nás to jde přes kroužky, základní školy. Děti pořád nedorostly do dospělých, ale už se plody této práce začínají objevovat,“ cítí Konečný.

I proto se omlazuje také česká korfbalová reprezentace. „Po sedmnácti letech jsme se dostali do čtvrtfinále na mistrovství světa. U17 získala předloni bronz na světovém poháru, devatenáctka loni bronz na mistrovství Evropy,“ ocenil trenér. Letos reprezentační výběr U19 obsadil na domácím mistrovství světa v Kutné Hoře čtvrté místo.

Mezi nejsilnější reprezentace patří Nizozemí, Belgie, Německo. „Ale opravdu silný rival je i Tchaj-wan,“ upozorní Konečný. „V mládežnických kategoriích už dokáže porážet i Nizozemsko, občas dokáže překvapit i Čína.“

Nejbližší porovnání toho, jak je na tom Česko, nabídnou letošní Světové hry, které se konají v srpnu v Číně. Kofrbal se na nich tradičně objevuje, letos na nich nebude chybět ani plážová verze mladšího basketbalového bráchy.

Na Světových hrách nebude chybět ani prostějovská Kubů. „Neskrýváme, že bychom chtěli medaili. Nejsme naivní, na první místo asi nemyslíme, ale bronz by byl krásný,“ říká.

I proto si teď po konci sezony přidává dávky kondičních tréninků. Přes sezonu trénují korfbalisté Prostějova dvakrát týdně. „A pak máme ještě jeden dva individuální tréninky, zaměřené třeba na střelbu,“ upřesní Kubů.

Placka ze Světových her by byla velkým úspěchem a také potvrzení toho, že korfbal je v Česku na vzestupu, byť bývá občas terčem posměchu, kvůli pomalu vypadajícímu tempu hry. „Už jsme si zvykli, naopak si z toho sami děláme srandu, využíváme to na našich sociálních sítích. Každý komentář, posměšný či ne, pomáhá zviditelnit nás i náš sport,“ uzavírá Kubů.