Lehečka poprvé v elitní stovce. Skvělé týdny, je to jako sen, říká

„Po tom jsem dlouho toužil. Postup na žebříčku je odrazem mých výkonů. Prožívám skvělé týdny. Poprvé jsem byl v hlavní soutěži na grandslamu, teď mám za sebou první turnaj ATP a hned z toho bylo semifinále. Je to jako sen,“ říká nová česká jednička, které je teprve dvacet let.

„Do stovky jsem vždy chtěl. Trvalo to o něco déle, než jsem si přál, ale bylo to dáno celkovou situací ve světě. Loni bylo především v první polovině roku málo turnajů. Pak se to zlepšilo, podařilo se vyhrát dva challengery a na vzestup se letos podařilo navázat. Je to konstantní, tak jsem si to představoval.“

Lehečkův trvalý vzestup připomínající úsilí horolezců při zdolávání vrcholů himálajských štítů přinesl ovoce po startu na tradičním rotterdamském podniku. V prvním kole vyřadil světovou dvanáctku Denise Shapovalova z Kanady. Pak na jeho raketě zůstal Nizozemec Botic van de Zandschulp i Lorenzo Musetti z Itálie. S vycházející českou hvězdou si poradil až Stefanos Tsitsipas z Řecka.

I čtvrtému hráči světa ale Lehečka vzal set. „Věci, kterých jsem v Rotterdamu dosáhl, jsou neuvěřitelné. Tohle je velký turnaj a jsem šťastný, že tu vůbec mohu být a hrát takové zápasy,“ uvědomuje si Lehečka.

Postupem do světové stovky se vždy pro každého hráče naprosto mění dosavadní tenisový život. A zdaleka nejen garantovaným startem v hlavní soutěži na grandslamech, byť jde o hodně příjemný bonus především z pohledu finančního ocenění. Také Lehečku čeká výrazná úprava plánu startu na turnajích. Z kategorie challenger se přesune téměř výhradně na turnaje ATP Tour, přitom nebude muset většinou absolvovat náročné kvalifikace.

„To jsou ale příjemné starosti, s tím si určitě hravě poradí,“ je přesvědčený šéftrenér prostějovského klubu a kapitán daviscupového týmu Jaroslav Navrátil, jehož syn Michal Lehečku trénuje.

Zkušený odborník se po turnaji v Rotterdamu přiznal, že se lehce zmýlil při odhadu tenistova postupu. „Jirka šel do sezony s tím, že udělá maximum, aby postoupil do stovky. Já věřil, že se to může podařit někdy v průběhu března. Přišlo to o měsíc dříve, ale taková chybička potěší,“ říká s úsměvem Navrátil, jehož svěřenci v boji o postup do finálového turnaje Davis Cupu nastoupí 4. a 5. března v Buenos Aires proti Argentině, jejíž jedničkou bude světová čtrnáctka Diego Schwartzman.

Na druhé straně bude možná stát Jiří Lehečka.

Zařídí další senzaci?