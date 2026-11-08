Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Komu fandíš? Prostějovu. Derby na tribuně vyhrál favorit, na ledě nováček

Lukáš Jakubíček
  12:20
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotogalerie3

Momentka z prostějovského derby | foto: Lukáš Jakubíček, MAFRA

Zápas, na který čekalo celé město. Prostějov poprvé v historii hostil druholigové hokejové derby dvou týmů z jednoho stadionu. A výsledek byl překvapivý. Nováček SK Prostějov 1913 porazil tým LHK Jestřábi Prostějov 4:0. Pro zavedenější Jestřáby šlo v mnoha ohledech o premiéru. Domácím mužstvem byl totiž nováček soutěže, takže Jestřábi byli na „svém“ stadionu poprvé hosty. Hráči usedli na střídačku po pravé straně ledové plochy, fanoušci po pochodu městem zamířili do sektoru hostů.

Atmosféra byla od začátku spíše pozitivní. V některých skupinkách se dokonce mísily dresy obou soupeřů. „Tolik lidí tady nikdy nebylo,“ prohodí jeden z fanoušků. Další zase podotýkají: „Přišli jsme později, takže místa, kde stáváme, už byla obsazené.“

Netradiční situace přináší i úsměvné momenty: „Komu fandíš?“ ptá se jeden divák. „Prostějovu,“ odpovídá druhý. Nakonec se shodují na tom, že si v sobotní podvečer přejí hlavně vítězství dobrého hokeje.

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Kotel Jestřábů ale s nastalou situací tolik smířený není. Už během rozbruslení se z něj ozývá pokřik „My jsme Prostějov, vy nejste nic!“ Během zápasu pak vytahuje chorea, ve kterých kritizuje tým rivala například za nákup druholigové licence od Hronova. K žádným větším nepokojům naštěstí nedochází.

První gól utkání vstřelil už v desáté minutě Roman Pšurný. Hráč, který v létě vyměnil Jestřáby právě za eskáčko. Po ohlášení jeho jména se stadionem linul mohutný pískot a bučení.

Čtyřicetiletý útočník se stal hlavním hromosvodem nevole příznivců Jestřábů. Po zápase ale napětí mírnil: „Vůbec to nechci rozdmýchávat. Vím, že jsem trnem v oku klukům z ultras, ale můžou křičet co chtějí, máme demokracii. I když je atmosféra negativní, tak je lepší, že vůbec nějaká je, než když přijde 400 lidí a je ticho. Chci poděkovat i fanouškům Jestřábů za to, že vytvořili skvělou atmosféru.“

Zaplněné tribuny a fanouškovské choreo při městském derby v Prostějově

První gól domácím pomohl získat postupně herní pohodu, ale na tribuně vládl kotel hostů. „Každý chce hrát v takové atmosféře, všichni jsme si to užili. Je to bomba,“ ocenil fanoušky Jestřábů trenér soupeře Janeček.

„Očekávání jsme se snažili mírnit, ale když se vhodí první buly a začne zápas, každý chce vyhrát. Sportovní rivalita tady bezpochyby je. Byl to skvělý zápas s dobrou atmosférou. Moc jsem si to užil,“ líčil Pšurný.

Ve třetí třetině utkání definitivně rozhodly dvě akce jako přes kopírák. Antonín Honejsek dvakrát ujel do brejku a v obou případech předložil puk před bránu Matěji Svobodovi. Necelých šest minut před koncem tak bylo rozhodnuto.

„Průběh utkání výsledku neodpovídá. Většinu zápasu jsme byli opticky pod tlakem, odráželi jsme útoky soupeře. Ve třetí třetině dvakrát ujel Tonda a on tyto akce umí sehrát,“ popsal Pšurný.

Hokej jak v blázinci a fanoušci v šatně

„Z mého pohledu byla klíčová první třetina, kde jsme měli více ze hry a měli jsme čtyři situace z předbrankového prostoru, které jsme zase přehráli někam do rohu. Těžko můžeme vytvořit tlak na bránu, když to vždycky nahráváme lépe postavenému a ten nahrává ještě lépe postavenému. To je hokej jak v blázinci. Přišlo mi, že jsme chvílema hráli hokej jak v 80. letech,“ zlobil se trenér Jestřábů Miloš Říha.

Poražený kouč po utkání jen těžko hledal slova: „Takový scénář mě nenapadl ani ve snu. První třetinu ještě můžeme hodnotit jako nějaký výkon, ale potom se to spíš zhoršovalo. Puky se k nám neodrážely a já říkám: Dostaneš to, co si zasloužíš. Omlouvám se, že to musím říct takto, ale dnes jsme si zasloužili tuhle sra*ku. Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Myslím si, že jsme měli udělat víc pro to, abychom se do zápasu vrátili.“

Prostějov zažil v sobotu městské derby týmů z jednoho stadionu.

Po skončení zápasu k šatně Jestřábů zamířila skupina asi 20 členů kotle, která s výsledkem vůbec nebyla spokojená. „Řekli nám svůj názor a na to mají právo. Taky nejsem ze zápasu nadšený. Prohráli jsme druhý zápas v sezoně a jsme druzí, to jsme taky nechtěli. Nebudeme říkat ‚kdyby‘, šancí na 1:1 i 1:2 jsme měli spoustu,“ uznal Říha. „Našim fanouškům jednoznačně patří omluva.“

Přestože se Jestřábi a SK Prostějov dělí ve stejné soutěži o stadion už od léta, stále se jedná o neobvyklou situaci, se kterou se hráči, trenéři, management i fanoušci snaží sžít. Některým to jde lépe, jiným hůř.

„Pro mě osobně zápas speciální náboj neměl, ty kluky tady potkáváme každý den. Při podávání rukou jsme si řekli, že se uvidíme zítra ráno,“ usmál se útočník eskáčka Antonín Honejsek.

„Jestřábi hrají výborný hokej, jsou favoritem soutěže, ale necítím nějakou rivalitu. Všechno je v rámci mezí. Navíc o víc než pěti lidech vedle bych dokázal říct, že jsou moji dobří kamarádi,“ dodal.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Nejčtenější

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

„Nejdou chytit, ale jsou hodní.“ Obyvatele Olešnice překvapil potulující se dikobraz

Dikobraz v Olešnici. (31. října 2026)

Dikobraz na silnici v obci Olešnice u Bouzova na Olomoucku překvapil ženu, která se v sobotu večer vracela z divadelního představení bouzovských ochotníků domů.

Požár v litovelské konzervárenské firmě. Plameny sahaly i po skladovací hale

Detail na místo požáru. (3. listopadu 2026)

V Nasobůrkách, městské části Litovle na Olomoucku, v úterý ráno hořelo v konzervárenské firmě Alibona. Podle informací hasičů šlo o požár dřevěných palet a plastových přepravek. Při incidentu nebyl...

OBRAZEM: Obří Bradavice či pevnost z Pána prstenů. Svět kostek přilákal davy

Na olomouckém Výstavišti Flora se uskutečnil další ročník výstavy Svět kostek....

Obří kuličková dráha, více než třímetrový model pevnosti Minas Tirith ze ságy Pán prstenů nebo obří bradavický hrad ze světa Harryho Pottera, ale třeba také vláčky, rozličné postavičky či výjevy ze...

Obří proměna skiparku na Jesenicku. Obec má z půlmiliardové investice obavy

Skipark Filipovice čeká velká proměna. Nový majitel plánuje do modernizace...

Nová sjezdovka, další lanovka, zmodernizované zázemí i atrakce pro letní návštěvníky. Lyžařský areál ve Filipovicích na Jesenicku se v následujících letech dočká rozsáhlé proměny. Nový majitel chce...

Komu fandíš? Prostějovu. Derby na tribuně vyhrál favorit, na ledě nováček

Momentka z prostějovského derby

Zápas, na který čekalo celé město. Prostějov poprvé v historii hostil druholigové hokejové derby dvou týmů z jednoho stadionu. A výsledek byl překvapivý. Nováček SK Prostějov 1913 porazil tým LHK...

8. listopadu 2026  12:20

Za Maďarsko dostával čočku, teď by Plšek rád zpět do ligy. Orbán? Sportovní fanatik

Premium
Záložník pražské Dukly Jakub Plšek sleduje míč nad držícími se opavským Peterem...

Šest let uteklo jako voda a Jakub Plšek je opět na očích českým fanouškům. Po štaci v Maďarsku se vrátil zpátky do rodné země, posílil fotbalovou Duklu a plánuje, jak s ní po třicítce vykope postup...

8. listopadu 2026

Čekání pár minut i šest hodin. Šumperská nemocnice má na urgentu nový systém

Oddělení urgentního příjmu Nemocnice Šumperk. Ilustrační foto

Šumperská nemocnice změnila systém třídění pacientů na urgentním příjmu. Nově rozhoduje naléhavost jejich obtíží a nikoli čas příchodu nebo způsob, jak se do nemocnice dostali. Cílem je co...

8. listopadu 2026

Hradec Kr. - Olomouc 5:0, domácí vyloučení Sejka tvrdě potrestali

Sestřih zápasu
Tomáš Čvančara z Hradce Králové slaví v 57. minutě utkání proti Olomouci svůj...

Fotbalisté Hradce Králové čtyřikrát z posledních pěti zápasů vyšli naprázdno, tentokrát však deklasovali Olomouc 5:0, když ve 39. minutě obdržel červenou kartu za úder loktem hostující Sejk. Domácí...

7. listopadu 2026,  aktualizováno  17:28

Požár na Přerovsku zachvátil garáž a dřevník, škodu vyčíslili na 2,5 milionu

Hasiči likvidovali v Lipníku nad Bečvou požár garáže. (7. listopadu 2026)

Hasiči likvidovali v pátek večer v Lipníku nad Bečvou na Přerovsku požár garáže a dřevníku. Škoda byla vyčíslena na 2,5 milionu korun. Hašení zkomplikoval silný vítr, zachránilo však sousední rodinný...

7. listopadu 2026  8:43,  aktualizováno  8. 11.

Machač, na led! Výstava připomene mistra světa i bodyčeků. Komunisti mu zhatili sen

Hokejový reprezentant Oldřich Machač před utkáním se SSSR na MS v Helsinkách...

Otevírala se před ním možnost, o které sní snad každý hokejista na světě. Slavná NHL! Prostějovský rodák Oldřich Machač dostal tuto příležitost v roce 1976, když jej lanařili New York Islanders....

7. listopadu 2026

Olovo ve vodě pily na škole stovky lidí. O rizikovém potrubí věděli, vyčítají vedení

Premium
Vedení olomoucké univerzity čelí kritice za to, že tutlalo problém s olovem...

Voda ve staré budově olomoucké univerzity ve Vodární ulici není kvůli vysokému obsahu olova oficiálně pitná. Přesto ji pracovníci a studenti dlouhodobě pili. Vedení univerzity vyčítají, že riziko...

6. listopadu 2026  18:05

Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti

Logan Stein v brance Prostějova v zápase s Kopřivnicí.

Souboj, jaký Prostějov nezažil. V hokejovém prostředí dojde v sobotu k nevšední situaci - ve druhé hokejové lize, tedy třetí nejvyšší soutěži, na sebe narazí dva celky z jednoho města. SK Prostějov...

6. listopadu 2026  13:30

Otevřel někdo zapečetěnou urnu? Soud prověří průběh voleb v Želechovicích

ilustrační snímek

Stížnostmi podanými na okolnosti komunálních voleb v Želechovicích na Olomoucku se bude zabývat olomoucký krajský soud na veřejném jednání. Hlavní líčení nařídil na pondělí, vyslechnout během něj...

6. listopadu 2026,  aktualizováno  11:45

Další požár na Olomoucku. Vzplál dřevník i rodinné domy, zasahovalo devět jednotek

Požár dřevníku a rodinného domu v Hnojicích na Šternbersku. (6. listopadu 2026)

Škodu do milionu korun způsobil požár dřevníku a střech dvou rodinných domů v Hnojicích na Šternbersku. Hasiči plameny likvidovali v noci na pátek, vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu, na...

6. listopadu 2026  10:51

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem
Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Chystá se vaše dítě na střední? Vyhrajte voucher od Přijímačky krok za krokem

Machroval a naše Terezka leží v hrobě. Trest pro řidiče je nízký, protestuje rodina

Premium
Patnáctiletá Tereza (na snímku vlevo se sestrou Monikou) zemřela loni v...

Tragická nehoda, která loni v listopadu u Křelova na Olomoucku skončila smrtí patnáctileté dívky a dalšími šesti těžce zraněnými lidmi, má svého viníka. Třiadvacetiletý řidič havarovaného BMW Marian...

6. listopadu 2026  10:48

V chátrajícím chrámu na Libavé zachraňují vzácné fresky. Na lešení přispěli dárci

Tesaři budují dřevěné lešení pro restaurování stropní fresky v poutním kostele...

Padesátitunové dřevěné lešení pro restaurování vzácné stropní fresky budují tesaři v poutním kostele svatého Jakuba Většího a svaté Anny ve Staré Vodě u Libavé na Olomoucku. Třípatrová konstrukce...

6. listopadu 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×