Komu fandíš? Prostějovu. Derby na tribuně vyhrál favorit, na ledě nováček

Atmosféra byla od začátku spíše pozitivní. V některých skupinkách se dokonce mísily dresy obou soupeřů. „Tolik lidí tady nikdy nebylo,“ prohodí jeden z fanoušků. Další zase podotýkají: „Přišli jsme později, takže místa, kde stáváme, už byla obsazené.“
Netradiční situace přináší i úsměvné momenty: „Komu fandíš?“ ptá se jeden divák. „Prostějovu,“ odpovídá druhý. Nakonec se shodují na tom, že si v sobotní podvečer přejí hlavně vítězství dobrého hokeje.
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Prostějov versus Prostějov. Při historickém hokejovém derby to bude vřít i v hledišti
Kotel Jestřábů ale s nastalou situací tolik smířený není. Už během rozbruslení se z něj ozývá pokřik „My jsme Prostějov, vy nejste nic!“ Během zápasu pak vytahuje chorea, ve kterých kritizuje tým rivala například za nákup druholigové licence od Hronova. K žádným větším nepokojům naštěstí nedochází.
První gól utkání vstřelil už v desáté minutě Roman Pšurný. Hráč, který v létě vyměnil Jestřáby právě za eskáčko. Po ohlášení jeho jména se stadionem linul mohutný pískot a bučení.
Čtyřicetiletý útočník se stal hlavním hromosvodem nevole příznivců Jestřábů. Po zápase ale napětí mírnil: „Vůbec to nechci rozdmýchávat. Vím, že jsem trnem v oku klukům z ultras, ale můžou křičet co chtějí, máme demokracii. I když je atmosféra negativní, tak je lepší, že vůbec nějaká je, než když přijde 400 lidí a je ticho. Chci poděkovat i fanouškům Jestřábů za to, že vytvořili skvělou atmosféru.“
První gól domácím pomohl získat postupně herní pohodu, ale na tribuně vládl kotel hostů. „Každý chce hrát v takové atmosféře, všichni jsme si to užili. Je to bomba,“ ocenil fanoušky Jestřábů trenér soupeře Janeček.
„Očekávání jsme se snažili mírnit, ale když se vhodí první buly a začne zápas, každý chce vyhrát. Sportovní rivalita tady bezpochyby je. Byl to skvělý zápas s dobrou atmosférou. Moc jsem si to užil,“ líčil Pšurný.
Ve třetí třetině utkání definitivně rozhodly dvě akce jako přes kopírák. Antonín Honejsek dvakrát ujel do brejku a v obou případech předložil puk před bránu Matěji Svobodovi. Necelých šest minut před koncem tak bylo rozhodnuto.
„Průběh utkání výsledku neodpovídá. Většinu zápasu jsme byli opticky pod tlakem, odráželi jsme útoky soupeře. Ve třetí třetině dvakrát ujel Tonda a on tyto akce umí sehrát,“ popsal Pšurný.
Hokej jak v blázinci a fanoušci v šatně
„Z mého pohledu byla klíčová první třetina, kde jsme měli více ze hry a měli jsme čtyři situace z předbrankového prostoru, které jsme zase přehráli někam do rohu. Těžko můžeme vytvořit tlak na bránu, když to vždycky nahráváme lépe postavenému a ten nahrává ještě lépe postavenému. To je hokej jak v blázinci. Přišlo mi, že jsme chvílema hráli hokej jak v 80. letech,“ zlobil se trenér Jestřábů Miloš Říha.
Poražený kouč po utkání jen těžko hledal slova: „Takový scénář mě nenapadl ani ve snu. První třetinu ještě můžeme hodnotit jako nějaký výkon, ale potom se to spíš zhoršovalo. Puky se k nám neodrážely a já říkám: Dostaneš to, co si zasloužíš. Omlouvám se, že to musím říct takto, ale dnes jsme si zasloužili tuhle sra*ku. Je to pro mě naprosto nepochopitelné. Myslím si, že jsme měli udělat víc pro to, abychom se do zápasu vrátili.“
Po skončení zápasu k šatně Jestřábů zamířila skupina asi 20 členů kotle, která s výsledkem vůbec nebyla spokojená. „Řekli nám svůj názor a na to mají právo. Taky nejsem ze zápasu nadšený. Prohráli jsme druhý zápas v sezoně a jsme druzí, to jsme taky nechtěli. Nebudeme říkat ‚kdyby‘, šancí na 1:1 i 1:2 jsme měli spoustu,“ uznal Říha. „Našim fanouškům jednoznačně patří omluva.“
Přestože se Jestřábi a SK Prostějov dělí ve stejné soutěži o stadion už od léta, stále se jedná o neobvyklou situaci, se kterou se hráči, trenéři, management i fanoušci snaží sžít. Některým to jde lépe, jiným hůř.
„Pro mě osobně zápas speciální náboj neměl, ty kluky tady potkáváme každý den. Při podávání rukou jsme si řekli, že se uvidíme zítra ráno,“ usmál se útočník eskáčka Antonín Honejsek.
„Jestřábi hrají výborný hokej, jsou favoritem soutěže, ale necítím nějakou rivalitu. Všechno je v rámci mezí. Navíc o víc než pěti lidech vedle bych dokázal říct, že jsou moji dobří kamarádi,“ dodal.