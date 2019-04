Osmá prohra v řadě. A Prostějov je na sestup

„Byl jsem hodně unavený, de facto jsem vůbec nespal,“ vysvětloval útočník fotbalové Zbrojovky, proč včerejší druholigový duel s Prostějovem nezvykle zahájil na lavičce. Přesto se stal jeho hrdinou.

Právě on totiž jako jediný dokázal překonat výborně chytajícího brankáře hostů Le Gianga a zajistil Brnu upachtěnou výhru 1:0. „Slíbil jsem malému v nemocnici, že pro něj dám gól. Tak jsem rád, že jsem to splnil,“ radoval se Magera. „A taky jsem to klukům dlužil za Budějovice.“ Na jejich hřišti před dvěma týdny nejlepší brněnský kanonýr napálil penaltu do tyče a umožnil tak domácím obrat, který Zbrojovku hodně bolel. „Měl jsem to v hlavě dlouho a mrzelo mě to. Nejen kvůli sobě, ale i kvůli lidem a klukům,“ líčil Magera. Ale že by kvůli tomu přišel o místo v sestavě? „Trenér není takový, že by mě kvůli tomu vyndal. Máme spolu dobrý vztah, stejně jako ho má s ostatními.“

Na lavičku v neděli útočný stožár usedl zčásti kvůli své nemocniční anabázi, zčásti kvůli taktickému plánu. „Vsadili jsme na Přichystala, protože jsme chtěli obranu víc rozběhat. Ale nedostával se tolik do hry a měli jsme hodně centrů, z čehož logicky vyplynulo, že jsme tam dali Magyho,“ přiblížil Pavel Šustr svůj přestávkový tah.

Už před ním Zbrojovka svého soupeře mačkala a šancí měla habaděj, ale dvakrát se otřásla branková konstrukce a zbytek pochytal výtečný prostějovský gólman. Uspěl až v 59. minutě Magera, který zblízka hlavou dotlačil do brány centr Eismanna po rychlém kontru. „V poločase jsme mohli vést dva, tři nula a bylo by po zápase. Asi ten nahoře čekal, až přijdu, a daroval mi to za to, že jsem to slíbil malému,“ přemítal střelec nad svým jedenáctým zásahem sezony.

Dvanáct utkání bez vítězství

„Věděli jsme, že to bude hodně těžké. Zkusili jsme hrát z obranného bloku a chtěli jsme domácí potrápit po brejkových situacích. Měli jsme náznaky, ale ty jsme bohužel nedohráli, báli jsme se obejít hráče, důrazu bylo málo. V prvním poločase nás podržel Le Giang, uhráli jsme 0:0,“ hodnotil prostějovský kouč Oldřich Machala. „Ale taky jsme věděli, že domácí mají ještě na lavičce Mageru. Ještě zvedl kvalitu.“ Do vstřelení gólu zaslouží Zbrojovka až na vychýlenou koncovku pochvalu. Do sveřepě bránícího soka neustále bušila, přitom zůstávala trpělivá a držela se kombinační hry. „Víme, že sem většinou přijedou mužstva s tím, že brání. Zdržují, kopou a odkopávají do doby, než dáme branku,“ podotkl Magera.

Jenže když už se Brňané spásné trefy dočkali, místo uklidnění zabředli do křeče a v posledních minutách se proti dlouho neškodnému soupeři museli o vedení obávat. „Potřebovali bychom vést tak 3:0, abychom byli v klidu, ale tak to v první a druhé lize nefunguje. Máme zbytečné obavy, z čehož pramení horší pohyb a výběr místa, z toho zase ztráty míčů,“ upozorňuje Šustr na brněnský nešvar.

„Druhou půli jsme hráli odvážněji, měli jsme gólovou příležitost, ale zakončili jsme ji tak, jako zakončujeme ostatní. Domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal Machala.

Tentokrát Zbrojovka těsný náskok uhájila. I díky stoperovi Lukáši Vraštilovi, který na jaře nastoupil poprvé. „Bylo to hektické, protože Prostějov pak hrál na tři útočníky a kopali to na Karla Kroupu, se kterým to není jednoduché. Ale Láďa Krejčí to před námi dobře uskákal, posbírali jsme druhé balony a do žádné vážné šance jsme je nepustili,“ hodnotil Vraštil, jehož celek vyskočil na páté místo.

To Prostějov prohrál poosmé za sebou a dohromady nezvítězil ve dvanácti utkáních v řadě. Přestože má stejně bodů (18) jako Táborsko a Chrudim, kvůli horšímu skóre klesl na předposlední patnáctou pozici znamenající sestup. Horší už je pouze Žižkov, který má o pět bodů méně.