Tu máš hřídel a jeď. Africká rallye zažila olomoucko-přerovskou výpomoc

Šlachovitý chlapík z Drahlova ležícího kousek od Olomouce, kterému letos táhne na pětačtyřicet, velmi brzy poznal, jak drsný umí legendární závod být. Sen se mu rozplynul už ve druhé etapě, kdy se jeho auto zastavilo a závod pro něj skončil.

„Nikdo nemůže ani tušit, kolik pidikroků vedlo až sem,“ hlásil Petr Čapka z francouzského Mentonu po technických přejímkách. Na mysli neměl jen dekády, kdy auto připravoval jako mechanik druhým, ale hlavně posledního dva a půl roku.

Na jaře 2015 koupil starší tatru a od té doby ji s otcem připravoval na závod. Vše se zúročilo na startu a v první etapě dojeli s navigátorem Zdeňkem Vodou devátí mezi kamiony.

„Petr jel výborně. Rychlostně zatím hodně pod své limity, určitě budeme zrychlovat. Dostaneme se do toho,“ plánoval Voda.

Jenže hned další den byl konec. „Od startu se nám jelo výborně. Na padesáti kilometrech jsme předjeli dva nebo tři kamiony a čtyři auta, takže jsme se přesvědčili, že rychlostně na to máme. Jenže pak auto náhle začalo ztrácet výkon a po pěti stech metrech se zastavilo. Zřejmě s přidřeným válcem,“ přemítal Čapka.

Smutné dejá vu: porouchaný český vůz zůstal podruhé v Zagoře

Dalších dvě stě kilometrů táhl nepojízdnou tatru sběrný kamion balai, do bivaku se však nedostali.

„Nejhorší je, že jsme auto museli nechat v Zagoře, na přesně stejném místě jako před třemi lety porouchanou asistenci Tomáše Tomečka. To je šílené dejá vu,“ litoval Čapka.

Podle posledních zpráv z týmového Facebooku zveřejněných v sobotu je tatra stále v marocké Zagoře, kde čeká na pomoc.

Mnohem lépe se vyvíjel závod pro Tomáše Tomečka, který stejně jako loni seděl v kamionu sám. Po druhé etapě se nicméně i tento africký matador podivoval, jak těžkou trasu organizátoři hned zkraje připravili.

„To byl tedy fičák, takhle obtížnou etapu jsem na začátek zažil snad dvakrát. Je to jako za starých dakarů,“ vzpomínal další rodák z Olomouckého kraje, přesněji z přerovské místní části Dluhonice, který závodí s tatrou od poloviny 90. let. Ve třetí etapě musel po defektu sám na trati měnit pneumatiku, o den později se ale po rychlé jízdě vrátil do čela pořadí kamionů.

Hřídel z Čapkova odstaveného vozu nakonec pomáhá krajanovi

Velké problémy ho ale postihly v sobotu v průběhu páté etapy, kdy se jeho oranžová tatra kvůli problémům zastavila na 171. kilometru a do bivaku ji musel odtáhnout sběrný kamion.

„Ukroutila se spojková hřídel. Porucha, o které nevím, že by ji někdy někdo na tatře měl. Ale je to technika a tohle je maraton do Dakaru, stát se může asi všechno,“ uvedl Tomeček pro Motorsport revue.

V neděli byl naštěstí volný den, a tak mohl Tomeček vymontovat hřídel ze sběrné Tatry balai. Aby ta mohla dál pokračovat, musel si její pilot Leopold Paďour a mechanik Pavel Kletenský vypůjčit v Dakhle osobní auto a vyrazit 1 500 kilometrů do Zagory, aby hřídel zase vzali z nepojízdné Čapkovy tatry. I to je africké závodění, kde jeden pomůže druhému.

Hřídelovou rošádu posvětil i šéf závodu Jean-Louis Schlesser a umožnil Tomečkovi pokračovat. Desetihodinová penalizace však závodníka žijícího v Příboru odsunula na 6. místo v pořadí kamionů. Na vedoucí Portugalku Elisabete Jacinto ztrácí více než šestnáct hodin.

Může však jet dál a před sebou má mauritánské písky, kde vždycky na soupeře získával. Dokáže letos v dunách zázrak? Napoví už úterní sedmá etapa.