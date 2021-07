Dnes pojedeš na riziko, nařídil si Rohan. Rval jsem to ze všech sil, jásal

A šťouch hned na čtvrté brance vás nerozhodil?

Věděl jsem o něm, ale nakopl mě, jel jsem dál, vůbec jsem nezpanikařil a jsem moc rád, jak to dopadlo. Fakt mi to vyšlo.

Za cílem jste měl zaťaté pěsti, i když jste ještě nevěděl, že to bude stačit na medaili.

Vůbec nevím, co jsem po dojetí cílem dělal, to bylo naprosto spontánní. Věděl jsem, že jsem průběžně druhý a hlavně jsem byl spokojený s tou jízdou, že jsem se při ní nepodělal a jel jsem dál, rval jsem to ze všech sil. Jsem naprosto nadšený.

A teď máte za tu jízdu na krku i stříbrnou medaili. Jak se vám líbí?

Zatím jsem ji moc nezkoumal, ani jsem neměl příležitost, ale zezadu vypadá fakt pěkně.

Ze semifinále jste postoupil čtvrtý. V úvodu finále pak zajel skvělý čas Slovinec Savšek. Co jste si pak říkal?

Slyšel jsem ten čas velice dobře. Ale očekával jsem, že Sidi (Tatsiadis) nebo Benjamin (Savšek) zajedou nějaký neuvěřitelný čas a nařizoval jsem si, že mě to nesmí rozhodit. Věděl jsem, že se musím soustředit jen na sebe, měl jsme tu jízdu dobře namyšlenou, přesně co chci udělat. A udělal jsem to.

Plán byl jet na doraz?

My jsme už několik týdnů dopředu jsme s Honzou Mühlfeitem, mým kamarádem a koučem řešili tenhle den, jak se na něj připravit, jak si nastavit hlavu. Dopředu jsme se domluvili, že je úplně jedno, jestli budu čtvrtý nebo desátý, ale že chci do jízdy jít s tím, že budu riskovat. A když se to nepovede? To je život, to se prostě stává. Nechtěl jsem dojet do cíle a říct si, že jsem jel na jistotu. To býval můj problém hlavně v minulosti. Tady jsem volil riziko a vyšlo to.

Neobával jste se po dojetí, aby vás zbylí závodníci nepřeskočili a vy jste neskončil čtvrtý nebo pátý?

To by mně rozhodně dost mrzelo. Jsem moc rád, že jsem to takhle trochu vrátil i za Víťu Gebase, který na minulé olympiádě v Riu pod tátovým vedením skončil hodně těsně čtvrtý, takže ta medaile je i pro něj a pro všechny, co mi fandili. Dodali mi strašnou motivaci a chuť, abych jim ukázal aspoň takhle na dálku a před kamery.

Vypadáte unaveně.

To rozhodně není zdání. Únava je, teď se to mísí s nadšením a adrenalinem, ale myslím, že to na mě padne až večer, protože tenhle den bude asi ještě dlouhý.

Nejen tenhle den. Jak těšíte na šrumec, který doprovází olympijské medailisty?

Já pozornost nevyhledávám, v tom se asi moc měnit nebudu. Ale ani s ní nemám problém. Rozhodně se víc těším, až budu v Česku s kamarády, než že budu v centru pozornosti tady.

V Tokiu se závodí bez diváků, ale čeští kolegové z týmu běželi podél trati, hecovali vás.

Ono je to zvláštní, ale jsme tu furt v naší komunitě vodáků, která je skvělá, takže ty lidi na vyhlášení dokázali vytvořit docela fajn atmosféru, nebylo ticho. I když jak to vyhlášení probíhalo, byla komedie.

V čem nejvíc?

Japonci nám dali návod, jak se tam chovat a co dělat, ale pak to bylo všechno jinak. Jednou nám ukázali ceduli, že si máme nandat masky, pak že si je máme sundat, přišlo mi to ujetý. Ale to nemění nic na tom, že jsem nadšený.

Přišli i Thomas Bach, šéf MOV, a legenda vodního slalomu Tony Estanguet.

Jo, byli tam oba, Tony nám dával medaile a oba gratulovali. Už jen to je zážitek a moc si cením toho, že zrovna tihle dva byli mezi prvními gratulanty.

Můžete nyní zůstat na hrách o něco déle než ostatní sportovci. Pomůžete tedy dalším českým vodním slalomářům?

To jsou takoví závodníci, že moc dobře vědí, co mají dělat. Ale kdyby něco potřebovali, jsem jim samozřejmě k dispozici. Teď tu budu ten největší fanoušek a jsem tu jen pro ně. Dostal jsem nabídku, že mi mohou prodloužit akreditaci a můžu tady zůstat až do konce vodního slalomu, a myslím, že ji využiju.