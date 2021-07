Velká vítězná série skončila. Americké vodní pólistky nestačily na Maďarsko

Dosud naposledy zaváhaly na hrách v Londýně v roce 2012, kdy ve skupině remizovaly 9:9 se Španělskem. Poté zaznamenaly rekordní sérii dvanácti výher a kromě Londýna získaly zlato také čtyři roky na to v Riu de Janeiro.

Poslední porážku na olympiádě Američanky utrpěly ve finále her v Pekingu v roce 2008, v němž nestačily na Nizozemsko. Další přemožitelky našly až nyní, když o výhře Maďarska rozhodla 45 sekund před koncem Rebecca Parkesová.

Maďarské vodní pólistky se radují v utkáni proti USA.

„Je to bomba porazit mistryně světa,“ řekla brankářka Alda Magyariová, která k výhře přispěla jedenácti zákroky. „Neznamená to, že jsme lepší než všichni ostatní, ale dodá nám to sebevědomí a energii,“ dodala.

Američanky i přes ztrátu vedou tabulku skupiny B a o postup by neměly přijít. „Byli jsme nervózní a zmatkovali jsme. Ale bojovali jsme a to se mi líbilo,“ řekl trenér výběru USA Adam Krikorian.

XXXII. letní olympijské hry v Tokiu Vodní pólo

Ženy

Skupina A

Kanada - JAR 21:1 (5:1, 4:0, 4:0, 8:0)

Nizozemsko - Španělsko 14:13 (2:3, 3:2, 3:2, 6:6) Skupina B:

Maďarsko - USA 10:9 (2:2, 3:3, 1:3, 4:1)

Čína - Japonsko 16:11 (5:2, 4:3, 4:3, 3:3)

Skupina A Tým Z V R P S B 1. Španělsko 3 2 0 1 56:28 4 2. Austrálie 2 2 0 0 23:17 4 3. Kanada 3 1 0 2 36:23 2 4. Nizozemsko 2 1 0 1 26:28 2 5. JAR 2 0 0 2 5:50 0