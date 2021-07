Skifařky Antošová s Fleissnerovou vyhlíží olympiádu. Chtějí se překonat

Zkušenosti z Ria se jim bezpochyby budou hodit. Lenka Antošová má dokonce i vzpomínky na Londýn 2012, tam ale ještě veslovala v tandemu se sestrou Jitkou. Antošovy tehdy dojely sedmé. V roce 2016, už Kristýnou Fleissnerovou, z toho byla desátá příčka.

„Žádný tlak si rozhodně nepřipouštím,“ řekla Antošová. „Ty ambice by ale měly být vyšší, než byly v Riu, tak uvidíme, jestli je dokážeme naplnit. Já věřím, že ano,“ dodala.

Dobrým příslibem pro Rio byl i první letošní start českého dua na Světovém poháru v Lucernu. Češky tam skončily ve finále o 84 setin čtvrté.

Český olympijský tým @olympijskytym Dobrááá, bramborová! Skifařky Lenka Antošová a Kristýna Fleissnerová při svém prvním letošním společném startu na SP a hned je z toho čtvrté místo. https://t.co/bUnTscxoCN oblíbit odpovědět

„Sice brambora, ale z průběhu závodu máme radost. V dalším závodě to posuneme...,“ slibovaly tehdy na Facebooku. A další závod je kdy?



23. července v půl druhé ráno středoevropského času v tokijském kanálu Sea Forest Waterway. Právě tehdy evropské šampionky z roku 2017 v rozjížďkách zahájí svoji olympijskou pouť. Tamní kanál ale zatím najetý nemají.

„My jsme se tam byly podívat vloni v zimě, ale na kanál jsme se podívaly jenom z auta, protože se tam nedalo dostat. Trénovaly jsme na bývalém olympijském kanálu. Junioři ale říkali, že to bude drsný, že tam hodně fouká,“ popisovala Antošová.



Olympijskou formu ladily i v obvyklé destinaci českých sportovců – v italském Livignu.

A těší se i na specifické Tokio 2020?

„Těším se moc, možná právě proto, že to bylo o rok odložené, tak ještě o to víc jsem natěšená. A také zvědavá, jak to celé bude probíhat v souladu s covidovými opatřeními,“ řekla trojnásobná olympionička Antošová.