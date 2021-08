Bronzové zmrtvýchvstání. O Dostálově nezlomné vůli a kouzlu kamaráda z lodi

„Vůbec jsme se neradovali, museli jsme se vydýchat. Pak se mě Pepa ptal: My jsme fakt třetí? A já na to: No, asi jo,“ líčil Šlouf.

„Mně to potvrdil až trenér Karel Leština desítky sekund po závodě. Až v tu chvíli jsme spustili radostné oslavy,“ usmíval se Dostál.

Bylo co oslavovat! Vždyť spolu tahle dvojka po pouhých dvou letech spolupráce získala na hrách v Tokiu bronz. Za tak krátkou dobu je to až neskutečný úspěch.