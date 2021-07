Počasí se bude při olympijských závodech měnit, tuší windsurfař Lavický

Olympiáda zůstane bez fanoušků, pětatřicetiletý budějovický rodák bude ubytovaný mimo hlavní vesnici a také možná přijde o zahajovací ceremoniál.

„Podle posledních informací mají všichni jachtaři zákaz jít na zahájení. Nicméně pokud to jen trochu půjde, rádi na něj vyrazíme. Zahájení k olympiádě patří a chtěli bychom u toho být,“ shodl se ještě před odletem Lavický se svým trenérem Patrikem Pollákem.

Jachtaři budou mít v Japonsku dokonce i svou samostatnou vesnici, konkrétně ve městě Enoshima.

„Je to hotelový komplex půl hodiny od přístavu, kde by měli všichni jachtaři i s doprovodem bydlet. Museli jsme nahlásit místa, kde se chceme pohybovat. Vše bude fungovat na principu bubliny, z níž nemůžeme vůbec ven. A dokonce i v ní jsme museli upřesnit místa, kde budeme. Třeba i v samotné olympijské vesnici,“ dodal. Pohyb sportovců bude sledovat aplikace v telefonu.

Pořadatelé dokonce nachystali takzvané zelené sanitky, které přijedou pro každého, komu vyjde pozitivní test. Organizátoři následně nakaženého odvezou do izolace, kde musí přečkat dva týdny. „Bude například jen dostávat jídlo pod dveřmi. Jedeme na specifickou a sterilní olympiádu,“ přiznal Lavický, který stejně jako všichni účastníci her bude denně podstupovat testování na covid.

„Snad se dostanu na trénink“

Na své první olympiádě v roce 2012 v Londýně Jihočech obsadil 31. místo. O čtyři roky později v brazilském Rio de Janeiru byl pak šestatřicátý. Lavický se představí ve třídě RS:X. Těžké podmínky čekají účastníky i v japonském Tokiu. Windsurfaři se chystají na velké vlny.

„Nicméně léto je v Japonsku dobou tajfunů, které počasím zamíchají, takže mohou být prakticky jakékoli podmínky. Závodíme týden a myslím si, že se za tu dobu vystřídají všechny druhy počasí. Může to být trochu loterie. Doufám, že se před závodem dostaneme na vodu na trénink. Kontejner s věcmi má dle očekávání zpoždění, tak uvidíme, kdy nakonec přijede. Je v něm motorák, prkno a plachty si beru do letadla,“ popsal windsurfař.

Do Tokia míří ještě dva Jihočeši

Karel Lavický má jasný cíl. Rád by vylepšil svá umístění z Ria i z Londýna. „Jako správný sportovec bych měl říct, že tam jedu vyhrát, protože i kvůli tomu každý sport dělá. I když se může stát, že to nakonec takhle nedopadne,“ přidal.

Českobudějovický windsurfař by měl nastoupit k prvnímu závodu v neděli 25. července.

Spolu s Lavickým odletí do Japonska na 32. olympijské hry ještě dva jihočeští sportovci. Kamil Papoušek z Českého Krumlova se představí v parkuru družstev a pro čtyřiačtyřicetiletého závodníka to bude jeho první účast na hrách. To samé platí i pro šestadvacetiletého Petra Nymburského, který reprezentuje Českou republiku ve střelbě libovolnou malorážkou.