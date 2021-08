Fuksa zabojuje o olympijskou medaili, po zrychlení v závěru slaví postup

Do Tokia jel s tím, že by mohl zabojovat o olympijskou medaili. A jak řekl, tak zatím činí. Rychlostní kanoista Martin Fuksa po vítězství v rozjížďce zvládl i semifinále a ze třetí pozice ve své jízdě postoupil do finále. Souboj o cenné kovy na trati 1000 metrů je na programu od 4.53 hodin českého času.